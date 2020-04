Koronavírus-járvány

Idősotthon-botrány: leleplező dokumentumokat hozott nyilvánosságra Karácsony Gergely

Dokumentumokat hozott nyilvánosságra az idősotthonokban történt koronavírus-fertőzések ügyében Karácsony Gergely főpolgármester péntek Facebook-oldalán..



A politikus azt írta: szerinte továbbra is a járványt és a nyomában keletkező gazdasági és szociális válságot kellene felelősen kezelnie a kormánynak, és nem a "politikai ellenfelet legyűrni hazug lejáratással - de úgy tűnik, vannak, akik ezt másként gondolják". Úgy fogalmazott: "a válságkezelés akadozik, az ellenfél lejáratása a szokásos tempóban zajlik".



A főpolgármester négy dokumentumot hozott nyilvánosságra. Ezek közül három - mint írta - arról tanúskodik, hogy három hete kérik a kormány illetékeseit, a kormányhivatal vezetőjét, az egészségügyért felelős minisztert és a tisztifőorvost, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak idős embereket az idősotthonokba negatív koronavírus-teszt nélkül.



A negyedik dokumentum szerinte "jelenleg a járvány budapesti terjedésével kapcsolatos legfontosabb dokumentum".



Ez - mint kiemelte - annak kapcsán született, hogy egy idősotthon vezetője szintén arra kérte a kórházat, hogy csak negatív teszttel küldjön vissza idős lakót az intézménybe.



A kórház erre a hivatalos dokumentumra hivatkozva utasította el a tesztelést. A fővárosi kormányhivatal vezetője ugyanis írásba adta, hogy szakmailag nem indokolt a beteg tesztelése, ha másik intézménybe küldik őt - ismertette Karácsony Gergely.



"Több kórház jelezte, hogy csak negatív SARS-CoV-2 teszttel bíró beteget vesz át egy másik intézménytől/kórháztól. Tájékoztatom, hogy ez az eljárás szakmailag megalapozatlan. A negatív teszt csupán azt jelenti, hogy a mintavétel időpontjában nem volt kimutatható a vírus. Ez az eljárás álbiztonságot adhat, ill. fölösleges laboratóriumi vizsgálatokat, költségeket generál. Kérem, hogy a betegek átvételét/átadását ne nehezítsék meg az amúgy is járványos időszakban" - írta Sára Botond kormánymegbízott megbízásából Vass Csaba helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos.



Karácsony Gergely hozzátette: ezért kezdte el a főváros saját forrásból az idősotthonokban elő ellátottak és az ápoló személyzet tesztelését, és az eredmények nyilvánosságra hozását.



Hangsúlyozta: mindezek miatt is fontos, hogy a kormány haladéktalanul elkezdje az ország több mint 800 idősotthonában az ott élők és az őket ápolók tesztelését.



A Pesti úti idősotthonból csütörtökön 126, pénteken további 56 gondozottat vittek kórházba koronavírus, illetve annak gyanúja miatt. Az intézményben történt tömeges megbetegedések miatt azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte az országos tisztifőorvos a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot.

Újabb 56 embert visznek kórházba a Pesti úti idősotthonból

Újabb 56 idős embernél igazolódott a koronavírus-fertőzés, illetve merült fel annak gyanúja a Pesti úti idősek otthonában - írta a koronavirus.gov.hu péntek este.



Az idős gondozottakat a Szent János kórházba szállítják az Országos Mentőszolgálat mentőautóival és egy busszal.



Felidézték, hogy az intézményben történt tömeges megbetegedések miatt azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte az országos tisztifőorvos a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot.



Csütörtökön 126 gondozottat szállítottak kórházba - írták.