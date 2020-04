Koronavírus-járvány

További szigorításokat vezetett be Szolnok polgármestere

Háromnál több ember például nem csoportosulhat a köztereken, az utcán, a Tisza-, illetve a Zagyva-parti sétányokon, az üzletek, cukrászdák, dohányboltok előtt - jelentette be Szalay Ferenc polgármester a Facebook-oldalán.



A rendelet betartását a közterület-felügyelők ellenőrzik. Először figyelmeztetnek, ha pedig többször előfordul a szabálysértés, legalább 5 ezer, legfeljebb 50 ezer forint helyszíni bírságot szabhatnak ki - közölte.



Szólt arról, hogy az Ady Endre úti és a Széchenyi piacon szigorúan ellenőrzik a korosztályi feltételek betartását. Az árusokat is maszk viselésére kérik.



A szolnoki piacoknál és nagyobb bevásárlóközpontoknál, üzleteknél szombaton 8 és 12 óra között mintegy 5 ezer maszkot osztanak ki a vevőknek.



Jövő keddtől a veszélyhelyzet végéig változik a két piac rendje, attól a naptól reggel 8 és 10 óra között látogathatják a piacokat a 65 évnél idősebbek. A szabályozás betartását szigorúan ellenőrzik a bejáratoknál - közölte Szalay Ferenc.



Azt mondta, hogy levelet ír az összes szolnoki bevásárlóközpontnak, a tulajdonosaiknak, hogy biztosítsanak a pénztárosaiknak, árufeltöltőiknek arcmaszkot, szükség esetén a város segít ebben.



Szólt arról, hogy a dohányboltokban 6 és 15 óra között lehet árusítani a veszélyhelyzet végéig.



A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a közterületekre, parkokba, sétányokra céltalanul kimenni eddig sem volt szabad, és ez a továbbiakban is így marad.