Koronavírus-járvány

A Szent Imre Kórházban folytatta kórházellenőrző körútját Orbán Viktor

Péntek reggel a budapesti Szent Imre Kórházban tartott ellenőrzést Orbán Viktor miniszterelnök. Az előzetes bejelentés nélkül lezajlott látogatásról ezúttal is videót tett közzé a közösségi oldalán - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-t.



A kormányfőnek Bedros J. Róbert főigazgató számolt be az intézmény járványügyi felkészültségéről, az eszközgazdálkodásról és a személyi feltételekről. Közösen megtekintették a koronavírusos betegek ellátására fenntartott kórtermeket. A miniszterelnök a kórházban egy elsőéves orvostanhallgatóval és két mentőtiszthallgatóval is találkozott, mindhárman önkéntes segítőként tevékenykednek.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

