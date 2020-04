Koronavírus-járvány

Meghosszabbítják a kijárási korlátozást - határozatlan időre

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében határozatlan időre meghosszabbítják a kijárási korlátozást. Hetente fognak mérlegelni és dönteni az esetleges további hosszabbításokról.



Speciális lehetőséget adnak a polgármestereknek. Hétfő éjfélig a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak és vezethetnek be.



A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy tartsák be a korlátozó intézkedéseket; kerüljék a csoportos összejöveteleket; tartsák a távolságot a közterületeken; fokozottan figyeljünk az idősekre; fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint a húsvétjaink lenni szoktak, mondta Orbán.



A március 28-án bevezetett kijárási korlátozások eredetileg csak most szombatig lettek volna érvényben, de várható volt a hosszabbítás, ugyanis az operatív törzs szerint lazult az emberek fegyelme, a turistaparadicsomoknak pedig elegük lett, és minden eszközzel küzdenek a más településekről érkező kirándulók ellen.

Lukács Lászlónak, a Jobbik alelnökének, egészségügyi szakpolitikusának reagálása

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetőjének reakciója