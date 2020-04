Koronavírus-járvány

Elözönlötték a mentőautók a Pesti úti Idősek Otthonát, ahol 100-an megfertőződtek, 5-en meghaltak - képek

MTI fotók: Szigetváry Zsolt

Immár több mint százan megfertőződtek és öten meghaltak a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília emlékeztetett arra: napok óta arra hívja fel a figyelmet, hogy a fenntartók felelősek az intézményekben a járvány továbbterjedésének meggátolásáért.



A munkatársai azon dolgoznak, hogy megszüntessék azokat a hiányosságokat, amelyek a fertőzés továbbterjedését okozhatják - tette hozzá.



Jelezte: személyesen fogja felkeresni a Pesti úti idősek otthonát, ahol a járványügyi intézkedések folyamatosak.

Elmondta azt is, a Pesti úti idősotthonon kívül a Rózsa utcai intézményben vannak még fertőzöttek, számuk egyelőre nem éri el a tízet. Ezen kívül egy-egy eset fordult elő más ilyen típusú intézményben, de ezek nem jelentenek járványos mérteket.



Az országos tisztifőorvos elmondta, Magyarországon 980 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, és az elmúlt 24 órában nyolc, krónikus betegségben szenvedő halt meg. Egyikük 48 éves volt, azonban ő is évek óta krónikus betegséggel küzdött - tette hozzá.



Kilencvenhatan gyógyultan távoztak a kórházakból, újabb öt embert tudtak levenni a lélegeztetőgépről, és ők már intenzív ellátásra sem szorulnak. Jelenleg 59 beteget kell lélegeztetni - ismertette.



A szakember kiemelte, a következő napokban a kormányhivatalon keresztül kétmillió sebészi maszkot és 300 ezer pár kesztyűt juttatnak el a bentlakásos idős otthonokba.



Müller Cecília a húsvét előtti nagytakarításhoz adva segítséget elmondta, a vírus a klórra érzékeny, tehát az e szerrel mosható felületeket érdemes hipós vízzel átmosni, letörölni. Az egyéb felületeket pedig vírusölő szerrel vagy kendővel érdemes lemosni. Az allergiások hordjanak maszkot takarításhoz, az ehhez használt szivacsot, törlőruhát a munka végeztével ki kell dobni.

Hozzátette, a mosható gyerekjátékokat is érdemes áttörölni, a plüss figurákat pedig mosógépben kimosni. A fürdőszobát és a mellékhelyiséget célszerű a szokásosnál alaposabban fertőtleníteni, és a kozmetikai eszközöket is érdemes áttörölni fertőtlenítős kendővel. A konyhában inkább szivacsot és kefét használjunk rongy helyett, a vágódeszkát használat után alaposan súroljuk át, és amennyire megoldható, inkább az üveg felületűeket használjuk.



Kérdésre válaszolva elmondta, az idős, krónikus betegségben szenvedő családtaggal együtt élő, de a munkahelyére is eljáró embereknek is érdemes néhány óvintézkedést tenniük. Mint mondta, hazaérkezve a bejáratnál a cipőt, felső ruházatot érdemes levenni, ezután lezuhanyozni és új ruhát felvenni, valamint a használati tárgyakat is elkülönítve ajánlott kezelni. Továbbá érdemes a házban és a lakásban is megtartani egymás között a személyes távolságot.

Müller Cecília nyomatékosította, nincs forgalomban és engedélyeztetve olyan gyorsteszt, amely otthoni használatra alkalmas. Ezeknek a teszteknek az értékeléséhez ugyanis szakmai tudás kell. Azt kérte, ha valakinek ilyet ajánlanak cégek vagy magánszemélyek, azt jelentsék a hatóságoknak.



Arra a kérdésre, hogy a külföldről vásárolt maszkok és védőeszközök minőségét vizsgálták-e, az országos tisztifőorvos elmondta, a különféle eszközök minőségéért alapesetben a gyártó vállalja a felelősséget, és a termék mellett ott kell lennie a minősítési bizonyítványnak is. Ha a terméken a "CE" jelölés látható, akkor az Európai Unió területére engedélyezett a behozataluk és minősítésük is megtörtént.



Kitért arra is a tisztifőorvos, hogy ez a húsvét más lesz, mint az eddigiek, de azt ajánlja, hogy az ünnep rítusát tartsuk meg, főzzük meg a szokásos ételeket, távol élő szeretteinkkel pedig telefonon és egyéb online eszközön tartsuk a kapcsolatot.





Karácsony: szűrésre van szükség az idősotthonokban

Szűrés, szűrés és szűrés kell a védekezéshez, a járvány megfékezéséhez, különösen ott, ahol sok idős él együtt - írta Budapest főpolgármestere csütörtökön a közösségi oldalán.



Karácsony Gergely emlékeztetett: ezért kezdeményezte szerdán a kormányülésen, hogy kezdődjön el haladéktalanul az ország összes idősotthonában a koronavírus-szűrés, és erre ígéretet is kapott a kormánytól.



Ahol sok idős, beteg ember él egy helyen, ott különösen nagy a járvány kockázata - folytatta -, nem véletlen, hogy Franciaországban a halálesetek harmada kötődik a nyugdíjasházakhoz, és kiemelten sok fertőzött van az ilyen otthonokban Olaszországban, Spanyolországban, Belgiumban is.



Karácsony Gergely szerint azt, hogy hány fertőzött van a nyugdíjasotthonokban, "azt onnan tudhatjuk csak, ha szűrünk és ezeket az adatokat nyilvánosságra is hozzuk". Megjegyezte: a főváros ezt tette a saját fenntartású nyugdíjasotthonaiban saját forrásból beszerzett szűrésekkel. Szerda óta a Pesti úton a mentőszolgálat is végez gyorsteszteket - tette hozzá.



A főpolgármester írt arról is, hogy a fővárosi fenntartású idősotthonokban a napokban vizsgálódott a kormányhivatal, és mindent rendben talált. A Pesti úti otthonba annak a kórháznak a vezetése látogatott el, amelybe járvány előtt és járvány idején is a betegeket szokták vinni onnan. "A nekünk átadott információ szerint a kórház orvosai is rendben találták mindent" - tette hozzá.



Karácsony Gergely írt arról is, hogy heroikus munkát végeznek ezekben az otthonokban az orvosok és az ápolók, akiket ezért megbecsülés illet.



"Amiben ők is, mi is némi hiányt szenvedünk, azok a védőfelszerelések, a főváros eddig is, és ezután is azon dolgozik, hogy ezeket beszerezze" - tette hozzá, megjegyezve, hogy szerdán például plexi arcmaszkokat sikerült szerezniük.



Karácsony Gergely kitért arra is, szerdán a kormányülésen ígéretet kapott, hogy a főváros végre megkapja a védekezéshez szükséges információkat az operatív törzstől. "Ehhez képest ma is a sajtótájékoztatóból tudtuk meg az önkormányzat fenntartásában működő intézményre vonatkozó információkat" - jegyezte meg.





Hollik: induljon szigorú hatósági vizsgálat a Pesti úti idősotthon ügyében!

A kormánypártok nagyon szigorú hatósági vizsgálatot követelnek annak kiderítésére, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak mint fenntartónak milyen felelőssége van a Pesti úti idősek otthonában kialakult helyzet miatt - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatban.



Hollik István szerint kijelenthető, hogy a Fővárosi Önkormányzat, azaz a Karácsony Gergelyék által fenntartott Pesti út idősek otthona gócponttá vált a koronavírus-járványban. Mostanra azt is tudják, hogy a fenntartó számos olyan hibát vétett, ami egyértelműen hozzájárulhatott ehhez - fűzte hozzá.



A kereszténydemokrata politikus kifejtette: a Pesti úti idősek otthonába nem érkeztek meg időben a védőfelszerelések, és így nem tudták megvédeni az ott dolgozókat, akik most szintén fertőzötté váltak.



Hollik István kitért arra is: azt követelik, induljon nagyon szigorú hatósági vizsgálat, amelyben megvizsgálják a Fővárosi Önkormányzat mint fenntartó felelősségét ebben az ügyben.



Alapos a gyanú - az igazolt fertőzöttek magas száma és az elmaradt védekezési intézkedések miatt -, hogy a fenntartó felelőssége megállapítható. Ehhez azonban szigorú vizsgálat kell - jelentette ki a kommunikációs igazgató.



Hollik István reményének adott hangot, hogy ez a szigorú vizsgálat segíteni fog abban is, hogy az idősotthonban lévő, de még nem fertőzött időseket meg lehessen védeni.



A kormánypártok azt szeretnék, ha a hatóságok a vizsgálatot minél hamarabb lefolytatnák - mondta, hangsúlyozva: ebben biztos, hogy szerepe lesz a Fővárosi Védelmi Bizottságnak, amely az elmaradt védőfelszereléseket az idősek otthonának biztosította. Emellett minden járványügyi hatóságnak fel kell lépnie, mert az látszik, hogy ez az az idősotthon, ahol elsőként gócpont alakult ki, és lényegesen magasabb a fertőzöttek száma, mint bárhol máshol.



A kommunikációs igazgató szerint számos kérdés nyitott, többek között az is, hogy a fenntartó megtett-e mindent annak érdekében, hogy a hatóságok egyébként időben, minden intézményhez eljuttatott utasításait betartsák az idősotthonban.



Ezekre kell a hatósági vizsgálatoknak választ adniuk, és arra, van-e, volt-e felelőssége az ügyben a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzatnak - mondta Hollik István.