Bűnügy

Vádat emeltek egy brazil kokainfutár ellen

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy brazil állampolgár ellen, aki még 2018 novemberében kapszulákba rejtve a gyomrában csempészett be Magyarországra különösen jelentős mennyiségű kokaint - közölte az MTI-vel a főügyész csütörtökön.



Ibolya Tibor azt írta: a 23 éves brazil vádlott ismeretlen megbízói kérésre csempészte be 95 kapszulában a kokaint. Ellene a főügyészség különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken.



A vádlott 2018. november 28-án indult el repülővel Sao Paolóból Lisszabonon át Budapestre, ahová másnap érkezett és a repülőtér közelében lévő szállodában szállt meg. A magyar hatóságoknak a portugál vámhatóság jelezte, hogy a mesterséges implantátumokkal rendelkező, télikabátos, miniszoknyás, tornacipős, brazil férfinévre kiállított útlevéllel rendelkező személy - a repülőjegy megrendelésének módja, a tervezett európai tartózkodásának körülményei miatt - összefüggésbe hozható a kábítószer-kereskedelemmel.



A rendőrség ekkor a szállodához ment, ám a futár egy napon keresztül senkivel sem lépett kapcsolatba, ezért elfogták, mivel fennállt a veszélye, hogy a lenyelt kapszulák miatt életveszélyes állapotba kerülhetett volna. Az is kiderült, hogy a vádlott a kábítószert nem Magyarországon adta volna át.



A futár szállodai szobájában egy bőröndben összesen 50 darab, 4x2 cm-es, egyenként 10 grammos kokainkapszulát találtak, melyek már távoztak a futár testéből, míg a további 45 darab kapszula másnap - az egyik budapesti kórházban és orvosi felügyelet mellett - ugyancsak természetes úton került elő.



A jelenleg is letartóztatásban lévő vádlott nem tett érdemi vallomást.



Az ügyben a rendőrség korábban azt közölte, hogy a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke körülbelül ötvenmillió forint.