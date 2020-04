Koronavírus-járvány

Kötelező ellenőrzést rendel el az országos tisztifőorvos az idősotthonoknál

Egyes idősotthonokban "sérült" az egészségügyi ellátás, ezért az idősotthonokban kiemelt, kötelező ellenőrzés lesz - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán.



Müller Cecília arra figyelmeztetett, hogy az idősotthonok veszélyeztetettek, ezért fokozott az intézményfenntartók felelőssége. A hiányosságokat fel kell számolni - tette hozzá.



A fővárosi Pesti Úti Idősek Otthonában négy lakó hunyt el koronavírus-fertőzés következtében. A lakók több mint felét már tesztelték, mindenkit vizsgálni fognak - mondta a tisztifőorvos.



Müller Cecília hangsúlyozta, hogy folyamatosan követni kell az enyhe tünetekkel az intézményekben maradó fertőzötteket is.



Hozzátette: időben bevezették a felvételi zárlatot, a látogatási tilalmat, és kimenniük sem szabad az ott élőknek. Ez vonatkozik a húsvéti időszakra is.



A tisztifőorvos szólt arról is: az elmúlt 24 órában ismét 11 ember halt meg, és 78-cal nőtt a fertőzöttek száma. Ugyanakkor 94-re emelkedett az egészségügyi intézményekből gyógyultan távozóké. Tájékoztatása szerint az a két beteg is jól van, aki korábban lélegeztetőgépre szorult, de a napokban lekerülhetett a gépről.



Kitért arra: továbbra is Budapesten és Pest megyében van jelen a legkoncentráltabban a vírus, az összes fertőzött majdnem kétharmada itt található, de valamennyi megye érintett, és bármely település érintett lehet.



Kérdésre válaszolva hozzátette: ennek nyilvánvaló oka, hogy a főváros és az agglomeráció sűrűn lakott, illetve hogy Budapesten sokkal több a nagy intézmény, mint az ország más részein.

Azt is mondta: látva a járvány lefolyását a világ más részein, "nemigen" tartja elkerülhetőnek a tömeges megbetegedéseket, ugyanakkor az eddig meghozott intézkedéseknek éppen ez a célja.



Szintén kérdésre válaszolva közölte: a mentőszolgálat munkatársai mindkét módszert, tehát a gyorstesztet is használják a lehetséges fertőzöttek szűrésére.



Elmondta azt is, hogy a korábban a koronavírustesztek elvégzésére kijelölt 7 laboratórium mellett keddtől az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben is végeznek teszteket.



Arra kérdésre, hogy az egészségügy átszervezése után hogyan történik azoknak a betegeknek az ellátása, akiknek nincs koronavírus-fertőzése, azt mondta: fokozatosan készül az egészségügyi ellátórendszer a koronavírusos betegek fogadására, ezért most csak a sürgős beavatkozásokat, illetve azokat végzik el, amelyek elmaradása veszélyeztetné a beteget.



Hozzátette: ez utóbbi beavatkozásokat azonban el kell végezni, ezért javasolta, hogy amennyiben nem így történne, a beteg első körben forduljon az intézményvezetőhöz, aztán a betegjogi képviselőhöz és a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.