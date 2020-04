Koronavírus

Újabb védőeszközök és fertőtlenítőszerek érkeztek vidéki városokba

A Debreceni Egyetem (DE) Kenézy Gyula kórházánál két katonai sátrat állítottak fel a betegek és az egészségügyi dolgozók védelme érdekében. Az egyik sátorban előszűrik az érkezőket, a másikban pedig elkülönítve várakozhatnak az ellátáson átesett hazaindulók.



A sátrakban szerdán kezdődik el a munka. Az egyetem a közleményében felhívta a figyelmet: továbbra is érvényes, hogy a Kenézy Gyula egyetemi kórház sürgősségi osztályára csak azok a betegek menjenek, akiknek lázzal, köhögéssel párosuló légúti panaszai vannak. A beérkező betegek előzetes vizsgálaton esnek át.



A felső légúti tüneteket mutató betegeket kizárólag a járványellenes küzdelemre kijelölt légúti sürgősségi ellátó helyen, a Kenézy kórházban fogadják - jelezte az egyetem.



A debreceni új városházára újabb fertőtlenítőszer-szállítmány érkezett, amelyet a polgármesteri hivatal munkatársai juttatnak el az önkormányzat tulajdonában lévő cégeknek, kulturális, szociális, családsegítő és oktatási intézményeknek - közölte a városháza sajtószolgálata.



A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ orvosainak és szakdolgozóinak - a koronavírus-járvány terjedésére való felkészülés érdekében - lélegeztetőgépek kezeléséről indítottak oktatást.



Az e-learning képzése keretében a lélegeztetőgépek kezelését, az alapvető lélegeztetési beállításokat, riasztáskezeléseket, zavarelhárítási lépéseket, valamint légútbiztosítási és lélegeztetési ápolási ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők előzetes képzettségüknek megfelelően.



A győri önkormányzat tízezer FFP2 maszkot ajándékozott a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak (PAMOK) kedden. Tamás László János, az intézmény főigazgatója azt mondta, hogy nincs hiány a védőfelszerelésekből a kórházban, az utánpótlás folyamatos. A most kapott maszkokat folyamatosan osztják ki azoknak a dolgozóknak, akik közvetlenül a betegekkel foglalkoznak.



Pergel Elza győri alpolgármester elmondta, hogy ezeket a védőeszközöket nem a győri segélyalapból vásárolták, mert az alapban összegyűlő adományokhoz csak akkor szeretnének hozzányúlni, ha az "önerő már valóban kevés lesz".



Az önkormányzat által március 20-án létrehozott segélyalapba továbbra is várják a felajánlásokat.



A tatabányai Szent Borbála Kórház főbejáratát lezárták, az intézményben két teljesen külön útvonalrendszert alakítottak ki. A kórházba érkezőket a gazdasági bejáratnál fogadják, ahol megmérik testhőmérsékletüket.



Vírusfertőzés gyanúja esetén a kórház területén felállított katonai sátorban további vizsgálatokat végeznek - mondta az intézmény sajtóreferense. Balogh Márta közlése szerint a kórház C épületében rendezték be a vírusfertőzöttek ápolására szolgáló részleget.