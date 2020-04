Koronavírus

Egészségügyi készletek tűntek el a kórházakból, több feljelentést is tettek már

A koronavírus-járvány miatt kirendelt kórházparancsnokok egyik fő feladata az egészségügyi készletek - például gyógyszerkészletek, fertőtlenítőszerek - védelme - jelentette ki az országos kórházfőparancsnok a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kedd reggel.



Halmosi Zsolt hozzátette: a védekezési mechanizmusokat és a vagyonbiztonságot ellenőrizni kell.



Szólt arról, hogy több esetben például a kórházi szájmaszkok, fertőtlenítőszerek útját nem lehetett követni. Több intézményvezető feljelentést is tett, így több büntetőeljárás is folyamatban van amiatt, hogy egészségügyi készletek tűntek el a kórházakból - ismertette a vezérőrnagy.



A kórházparancsnokok másik fő feladata a járványügyi szabályok betartatása az intézmény területén. Fontos, hogy azok, akiknek szükséges, meghatározott rend szerint - előszűrést követően, megfelelő védőfelszerelésben - léphessenek csak be a kórház területére - hangsúlyozta Halmosi Zsolt, rámutatva, "egyetlen kis hiba kockázatot jelenthet az intézmény működésére".



A vezérőrnagy kiemelte, a sikeres védekezésben fontos, hogy a kórházparancsnokok és az intézményvezetők között szoros együttműködés legyen.



Emlékeztetett, Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése nyomán március 30. óta 108 egészségügyi intézményben kórházparancsnok segíti az intézmény működését és az egészségügyi készletek védelmét.