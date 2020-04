Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat

Budapest góccá válhat, ha nem tartják be a korlátozásokat - hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a koronavírus-fertőzöttek számának növekedésével egyre nagyobb veszélyben van mindenki, egyre nagyobb az esély, hogy bárki megfertőződjön.



Müller Cecília ismét felhívta a figyelmet a szociális intézmények dolgozóinak, fenntartóinak felelősségére, s kérte a szigorított korlátozások fokozott betartását.



Hozzátette: az idősotthonokban korábban elrendelt intézkedések - látogatási és kijárási tilalom, felvételi zárlat - ellenére sem tudták megakadályozni, hogy a vírus bejusson ezekbe az intézményekbe. Jelezte, ezen otthonokra vonatkozóan új eljárásrend született, amelyek segítenek megakadályozni a fertőzés terjedését. Ennek része, hogy ki kell jelölni egy felelőst, vagy munkacsoportot, aki, amely kizárólag a beteg emberek ellátásáért felel.



Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy az ezen intézményekben dolgozók munkába járásukhoz lehetőség szerint kevésbé vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket, és a 24 órás munkarend 48 órás pihenőidővel is a napi mozgások csökkentését hivatott csökkenteni.

Elmondta azt is, hogy a Pesti úti idősek otthonában a járványügyi kivizsgálás jelenleg is tart, a legutolsó adatok alapján 53 ápoltnál és 12 ápolónál mutatták ki a fertőzést. Leszűrik az egész otthont - tette hozzá.



Az országos tisztifőorvos beszámolt arról, hogy Kínából 400 ezer favipiravir hatóanyagú gyógyszer érkezett Magyarországra. A készítmény csökkenti a vírusos állapotot, rövidíti a fertőzöttség időtartamát. Akiknél alkalmazták ezt a készítményt,azok négy napig voltak pozitívak, míg nélküle 11 napig tart ez az időszak. A favipiravirt Japánban engedélyezték, azóta alkalmazták influenza és ebola-fertőzés ellen is. A gyógyszer hazai engedélyezése folyamatban van, annak alkalmazásáról a kezelőorvosok döntenek.



Arra a kérdésre, hogy a magyarországi halálozási arány mennyire magas a többi ország adatihoz képest, Müller Cecília azt mondta, a magyar adatok nem térnek el jelentősen a környező országokétól, de összehasonlíthatatlanok. A különböző országok különféleképpen számolnak be a megbetegedettekről, elhunytakról. A leginkább jellemző adat a lakosságszám arányos halálozási szám lenne, és ha így nézzük, akkor Magyarország az alsó harmadban van a többi országhoz képest - ismertette.



Azzal kapcsolatban, hogy terveznek-e reprezentatív lakosságmintán szerológiai vizsgálatot végezni, felmérve a járvány valós méreteit, az országos tisztfőorvos igennel válaszolt. Hozzátette: készült egy kutatási terv, amely arra ad majd választ, hogy milyen az átfertőződése a lakosságnak.



Arra vonatkozóan, hogy a mostani koronavírus-járvány lezajlása után lesz-e második, harmadik hullám, Müller Cecília azt válaszolta, számos kutatás zajlik ezzel kapcsolatban, vannak olyan szakmai anyagok, amelyek szerint több hulláma is lesz a járványnak. Ha így is lesz, akkor abban bíznak, hogy az már enyhébb lefolyású lesz, de biztosat jelen pillanatban nem tud senki - emelte ki az országos tisztifőorvos.