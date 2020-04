A partifecskék veszélyes helyre költözésének elkerülésére figyelmeztet az MME

Állati

A partifecskék veszélyes helyre költözésének elkerülésére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), amely megelőző módszerként az építkezéseken a földfalak ponyvás letakarását javasolja. 2020.04.06 23:30 MTI

Évről évre jelentkező madárvédelmi probléma országszerte a tavasszal hazaérkező partifecskék beköltözése épületalapokba, építési földhányásokba. Olyan helyekre, ahol éppen ezért hónapokra le kell állítani a munkálatokat, vagy az illegálisan folytatott munkavégzés a teljes kolónia, a tojások, a kotló és etető madarak, illetve a fiókák pusztulását okozhatja - olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.



Mint írják, az MME egy olcsó és egyszerű megelőző módszert, a potenciálisan veszélyes földfalak ponyvás letakarását ajánlja az építővállalatok és vállalkozások, a lakosság és az önkormányzatok figyelmébe.



Április második felétől május közepéig-végéig - ritkán akár még júniusban is - könnyen előfordulhat, hogy a hétköznap kiásott épületalap-gödör akár csak 0,5-2 méteres függőleges falába, friss vagy az előző évekből maradt építési (különösen gyakran autópálya-építkezés) földhalmának leszakadt, letermelt oldalába, kábelaknákba és -árkokba több tucatnyi vagy akár százas nagyságrendben költöznek be költőüregeikkel partifecskepárok.



Ezek a kolóniák automatikus védelmet élveznek, ezért ezeken a helyeken az építkezés a természetvédelmi és az állatvédelmi törvény értelmében sem folytatható.



A probléma könnyen elkerülhető, ha az ilyen potenciális fészkelőhelyeket - amelynek megállapításához érdemes a területileg illetékes nemzetipark-igazgatóság szakmai segítségét kérni - akár a napi munkavégzést követően, de legalább egy napos munkamegszakítás esetén mindenképp ponyvás, Raschel-hálós takarással tesszük a partifecskék számára érdektelenné - áll a közleményben.



Mint írják, a partifecskék is érintettek a magyarországi fecskállomány-összeomlásban, amelynek következtében a három hazai faj (a parti- mellett a füsti és a molnárfecske) költőállományának mintegy 60 százaléka tűnt el 2000 és 2010 között. Ezért voltak az MME szervezésében a fecskék az év madarai 2010-ben. Az elmúlt kilenc év fecskevédelmi összefogásának köszönhetően, amelyben nélkülözhetetlen szerep hárult a médiára és a lakosságra is, a fecskék állománycsökkenését sikerült megállítani, és némileg csökkenteni - írják.



Az MME a két sárfészket építő település faj mellett elindította a partfalakban fészkelő partifecskék - és a hasonló költési viselkedésű gyurgyalagok - költését segítő akcióját is. A téli időszakban erodálódott, egy-két méret magas partfalak függőlegesre faragásával bárki fészkelőhelyet biztosíthat a kolóniák számára, illetve ilyen partfalak kézzel és géppel is kialakíthatók, akár a leponyvázott veszélyes fészkelőhelyek pótlásaként is.