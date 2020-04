Járvány

Meghalt négy ember, 744-re nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt négy idős krónikus beteg, és 744-re nőtt a Magyarországon azonosított koronavírus-fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu honlapon hétfőn megjelent közleményben.



A közlemény szerint a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.



Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek.



A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Különösen kérik a Budapesten élőket, hogy tartsák be a korlátozásokat, mert a fővárosban van a legtöbb fertőzött.



Hozzátették, ahogy az eddig elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.



A koronavírus honlap legfrissebb adatai szerint az elhunytak száma 38, 67-en meggyógyultak, 14 325-en vannak hatósági házi karanténban és 22 282 mintavétel történt.