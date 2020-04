Koronavírus-járvány

Hétfőtől nem kell aláírni, amit a postás kihoz

Április 6-tól érintkezés nélküli kézbesítési módot alkalmaz a Magyar Posta a személyes átvételt igénylő postai küldeményeknél.



- az ajánlott küldeményt egyszerűen bedobják a postaládába, és ennek tényét rögzítik a gépükön



- a tértivevényes levél, hivatalos irat és csomag kézbesítésénél nem kell az átvevőnek semmit sem aláírnia, elég, ha másfél méteres távolságból igazolvánnyal igazolja magát.



- a postahivatalokban is csak a személyes okmányokat kell odaadni, de aláírást nem kérnek.



- a csomagot a címzett kérésére alkalmi átvevőnek, például a szomszédnak is át lehet adni.



- azokon a címeken, ahol karanténban tartózkodik valaki, a tértivevényes ajánlott küldeményeket, hivatalos iratokat, csomagküldeményeket és a kifizetési utalványokat a postás nem kézbesíti személyesen, viszont a karantén lejártát követően kísérli meg ezt. A sima küldemények ilyenkor is mehetnek a postaládába.



A posta arra kér mindenkit, hogy óvják ők is a postások egészségét, ezért:



- ha ajtót nyitnak a postásnak, viseljenek maszkot, kesztyűt, tartsanak másfél méteres távolságot.



- személyi igazolvánnyal igazolja magát a címzett.



- online rendelt csomagoknál fizessen online és kérjék csomagautomatába az árut.



- aki csekket szeretne feladni, használja az iCsekk applikációt.