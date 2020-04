Járvány

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai gyógyszergyártásról

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által támogatott koronavírus-kutatócsoportok munkájáról tájékozódott csütörtökön videokonferencia keretében Orbán Viktor miniszterelnök és Palkovics László miniszter; a megbeszélésen a kormányfő a hazai gyógyszergyártás és -raktározás fejlesztésének szükségességéről beszélt - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.



Az egyeztetésen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense, a virológiai kutatócsoport vezetője, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense, Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Józsa János, a BME rektora, Závodszky Péter biofizikus, az MTA és a Professzorok Batthyányi Köre tagja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Keserű György, gyógyszerkutató-vegyész, valamint Lacza Zsombor ortopéd-traumatológus szakorvos, az MTA doktora vett részt.



A munkacsoportok vezetői ismertették kutatásaik eddigi eredményeit, valamint tájékoztatást adtak a közeljövőben várható lépésekről, eredményekről. Orbán Viktor elmondta: a járvány hosszú lesz, a java most következik. Vakcina nincs, sokáig nem is lesz. Aláhúzta: szükségünk van minden lehetséges gyógyszerre, ami enyhíti a betegség tüneteit. Magyarországon több gyógyszer tesztelése is zajlik, és vannak olyan gyógyszerek, melyeket gyártani is tudunk - tette hozzá a miniszterelnök. A feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel - mondta.