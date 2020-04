Koronavírus-járvány

Barta Sylvia is koronavírusos

"Remény" - ezzel a rövid szöveggel és a "karanténban" hashtaggel tett ki fotót Instagramon Barta Sylivia néhány nappal ezelőtt. Mint utólag kiderült, a TV2 időjárás-jelentője is megfertőződött koronavírussal. A Borsnak beszélt arról, hogy mi történt vele. "Ízületi fájdalmaim és lázam volt, eleinte azt hittem, megfázás vagy influenza" - mondta a lapnak.



"Nem voltam külföldön, nem járok nagy társaságba, egészségesen élünk a családommal. Fel sem merült, hogy elkaphatom" - árulta el. "Azonban egy idő után mégis elkezdtem gyanakodni, felhívtam az orvost, és a tesztet szükségesnek ítélte meg. Sajnos pozitív lett, és erről vasárnap értesítettem is a TV2-t is."



Mint elmondta, hogy több mint három hete nem járt emberek között, de egy darabig ez még így lesz. "A legjobban a gyerekeim és a férjem ölelése hiányzik. A TV2 szigorú biztonsági protokollja miatt nem tudom, mikor dolgozhatok újra, de most nem is ez a lényeg!"