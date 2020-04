Járvány

Térképen a magyar koronavírus-fertőzöttek

Meghalt újabb négy krónikus betegséggel küzdő, idős beteg a koronavírus-járványban Magyarországon; a fertőzöttek száma pedig 525-re nőtt - olvasható a koronavirus.gov.hu honlapra szerdán feltett közleményben. A közleményben azt írták, mind a négy elhunyt szív- és érrendszeri alapbetegségben szenvedett. Az elhunytak száma ezzel 20-ra nőtt, de 40 főre emelkedett a gyógyultak száma is.



Hozzátették, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. Az azonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek.



A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat. Ahogy az eddigi elhunytak adataiból is látszik, a koronavírus az idősekre a legveszélyesebb, ezért nyomatékosan kérik az időseket, hogy maradjanak otthon, és a bevásárláshoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzat segítségét.



Jelenleg 61-en vannak karanténban és 15 208 mintavétel történt. A honlapon közzétett információk szerint már minden megyében van koronavírusos beteg. A legtöbb fertőzöttet Budapesten (232 ember) találták, amelyet Pest megye (98 ember) követ, majd Győr-Moson-Sopron (26 ember) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (25 ember) következik. A legkevesebb fertőzött Heves (3 ember) és Békés megyében (3 ember) van.

Forrás: koronavirus.gov.hu