Koronavírus-járvány

Szijjártó: hazatért 502 magyar a vesztegzár alá helyezett tiroli térségből

Ausztria Tirol tartományának öt települését március 13-án két hétre karantén alá helyezték, hogy lassítsák a koronavírus terjedését a régióban. 2020.03.31 09:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Négy autóbuszból és a közel 150 személygépkocsiból álló konvojjal hazatért hétfő éjjel 502 magyar a korábban karantén alá helyezett tiroli településekről - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éjszakai Facebook-bejegyzésében.



A konvoj "ezekben a percekben érkezik a határra" - írta a miniszter röviddel éjfél után.



Emlékeztetett arra, hogy Ausztria Tirol tartományának öt települését március 13-án két hétre karantén alá helyezték, hogy lassítsák a koronavírus terjedését a régióban. A lezárt területen több mint félezer magyar tartózkodott munkavállalás céljából, és így valamennyien vesztegzár alá kerültek.



Szijjártó Péter emlékeztetett arra is: az eredetileg március 28-án lejáró karantént a tiroli tartományi kormányzat április 13-ig meghosszabbította, azonban szigorú kikötések mellett a tünetmentes külföldi állampolgárokkal kivételt tettek.



"Magyarország természetesen vállalta a kiszabott feltételeket, így nyilatkoztunk arról, hogy állampolgárainkat visszafogadjuk, és gondoskodunk hazaszállításukról" - szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter.



Hozzátette: a hazatérőkre két hét hatóságilag elrendelt házi karantén vár, "azonban most már itthon vannak, és ez a legfontosabb".

Kapcsolódó írások: Minden bizonnyal egy tiroli kocsma pultosa fertőzte meg fél Európát