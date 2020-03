Koronavírus-járvány

Így néz ki a kiürült Budapest - videó

A járvány szinte teljesen kiürítette Európa amúgy emberektől nyüzsgő nagyvárosait. Magyarország utcái talán évtizedek óta nem voltak ennyire kihaltak és üresek. 2020.03.30 18:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járvány szinte teljesen kiürítette Európa amúgy emberektől nyüzsgő nagyvárosait. Magyarország utcái talán évtizedek óta nem voltak ennyire kihaltak és üresek.



A kiürült terek, parkok és utak egyúttal azt is jelzik, hogy a magyar emberek zömében betartják a kormány rendeleteit és a szükséges óvintézkedéseket. Egyre több bolt zár be, korlátozzák a vásárlások módját és idejét is.



A Hetek stábja bejárta Budapest legnépszerűbb csomópontjait, a felvételek magukért beszélnek: