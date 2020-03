Járvány

Koronavírus - Szijjártó: több mint 10 millió maszk és kétezernél is több lélegeztetőgép érkezik a héten

Senkit nem hagyunk magára, a Magyarországon élőket megvédjük, a külföldön rekedt magyarokat hazahozzuk, a gazdaságot pedig újraindítjuk - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában.



A tárcavezető hangsúlyozta: a világ legnagyobb és legerősebb gazdaságokkal rendelkező országai is elképesztő kihívásokkal néznek szembe a koronavírus-járvány miatt. Hosszú és nehéz védekezésre kell berendezkedni több területen is, meg kell védeni a magyar emberek egészségét és életét, haza kell hozni külföldről az ebben a veszélyes helyzetben ott rekedt magyarokat és újra kell indítani a magyar gazdaságot - sorolta.



Közölte: az egészségügyi védekezés sikere nagy mértékben múlik azon, hogy elegendő eszközzel rendelkezünk-e. "Ez nemcsak számunka kérdés," hanem minden országnak, és "a világ valamennyi országa ma Kína ajtaján kopogtat, illetve dörömböl" - fogalmazott.



Szijjártó Péter kiemelte: Magyarország időben lépett, megkötötte a szükséges szerződéseket és a szállítások megindultak, hogy a sikeres egészségügyi védekezéshez elegendő eszköz legyen. Az elmúlt héten 7 repülőgép érkezett Magyarországra ilyen eszközökkel, és ezen a héten 20 repülőgépet várnak több száz tonna szállítmánnyal - mondta.



Kifejtette: Magyarországra érkezik több mint tízmillió maszk, több mint 2,5 millió gyorsteszt, százezer védőruha és arcvédő, 300 ezer pár kesztyű, valamint kétezernél is több lélegeztetőgép. Mindez annak érdekében történik, hogy a megfelelő védekezési munkákat el tudják látni és az egészségügyi dolgozóknak biztosítsák a védőfelszereléseket az eredményes és biztonságos munkához - mutatott rá.



Arról is beszélt, hogy "a modern kor legnagyobb magyar repatriálási akciója zajlik", a légi közlekedésben életbe léptetett rendkívül szigorú korlátozások miatt több ezer magyar rekedt külföldön. Eddig 5583 magyar állampolgárnak segítettek hazatérni a világ különböző pontjairól, és további 2026 magyar állampolgár hazahozatalán dolgoznak - közölte.



A külügyminiszter elmondta: az Egyesült Államokban és Kanadában 477 magyar rekedt, kedden két repülőgépet küldenek értük. Latin-Amerikában és a karibi térségben 243 magyar vár a hazatérésre, az ő ügyükön is dolgoznak, és mivel az EU koordinációja elkésett, most a közép-európai országokkal működnek együtt - magyarázta.



Kitért rá: Indiából Lengyelországgal közösen oldják meg a magyarok hazahozatalát, és Kazahsztánból is több mint 200 magyart hoznak haza, ők az energetikai szektorban dolgoznak ott. A cél, hogy minden önhibáján kívül külföldön rekedt magyart hazasegítsenek - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a gazdaság újraindítása érdekében meg kell védeni azt a pozíciót, hogy Magyarország a legvonzóbb beruházási célpont Közép-Európában, továbbá meg kell védeni a magyar vállalatoknak azt a pozícióját is, amelyet az elmúlt években építettek ki azzal, hogy az egész világon versenyképes termékeket és szolgáltatásokat állítanak elő. Ezért az EU előírásainak megengedőbbé válásával az exportértékláncokban és a nagyvállalatoknak beszállító magyar cégeknek új támogatási és hitellehetőségeket léptetnek életbe a közeljövőben - mondta.