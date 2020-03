Járvány

Koronavírus - Infektológus: a halálos áldozatok nagy része az idős, beteg emberek közül kerül ki

A koronavírus-járvány halálos áldozatainak nagy része az idős, krónikus betegséggel küzdő emberek közül kerül ki - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A műsorban felidézték a koronavirus.gov.hu-ra feltett legfrissebb információkat, amelyek szerint meghalt újabb két, 90 év feletti, alapbetegségekkel küzdő beteg a koronavírus-járványban Magyarországon, az azonosított fertőzöttek száma pedig 447-re nőtt.



Szlávik János az adatokra reagálva elmondta, a járvány kibontakozásával az enyhe tünetekkel rendelkezők otthon is gyógyulhatnak. Ilyenkor néhány hét alatt enyhülhet a láz és a köhögés - tette hozzá.



A kórházban csak a súlyos, sokszor életveszélyes állapotban lévőket kell kezelni; közülük körülbelül 10-15 százalék szorul gépi lélegeztetésre - mondta.



Szlávik János felhívta a figyelmet: megállapították, hogy a koronavírus a már teljesen gyógyult, s már jó állapotban lévő betegek szervezetében is kimutatható. Ezért azoknál, akik már három napja jól vannak, további, kéthetes otthoni karanténra van szükség, hiszen csak így lehet biztosítani, hogy nem adják tovább a kórt.



Hozzátette, vannak olyan gyógyszerek, amelyekkel a betegség súlyossá válása megelőzhető, ezek között vannak különböző malária elleni készítmények, antibiotikumok és más vírus elleni gyógyszerek. Ezek kombinációjával - úgy tűnik - Magyarországon is sikerül a súlyosabb szövődmények kialakulását csökkenteni. A betegek 30-40 százalékánál alkalmaznak ilyen készítményeket - mondta Szlávik János.



Valódi gyógyszer a koronavírus ellen egyelőre csak kísérleti stádiumban létezik - hangsúlyozta.