Koronavírus

Kásler: minden magyar felelős minden magyarért

Minden magyar felelős minden magyarért - mondta az emberi erőforrások minisztere a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Kásler Miklós kijelentette: a magyar egészségügy bizonyított, az orvosok heroikus küzdelmet folytatnak a koronavírus-járványban megfertőződött betegek ápolásában.



Közölte, a járvány első időszakát Magyarország minden európai összehasonlításban "nagyon kedvezően vészelte át", a megbetegedések két-három héttel később jelentkeztek. Ezt annak köszönhetjük - mondta -, hogy a kormány időben hozott pontos és fontos döntéseket, a magyar egészségügy szervezetten reagált járványügyi szempontból és a kórházak szintjén is.



A jelenlegi helyzetben, a csoportos megbetegedések fázisában arra kell a következő két-három hetet fordítani, hogy felkészítsék a magyar ellátórendszert a tömeges, többezres megbetegedések időszakára - ismertette.



Ennek érdekében felmérték a kapacitásokat - a kórházi ágyszámokat, az intenzív osztályokat, a kórházak műszerezettségét, eszköztárát, a tartalékokat, a nővéri, orvosi létszámot, a szakképzettségeket.



Kásler Miklós beszélt arról is, hogy a magyar kormány minden rendelkezésre álló pénzügyi forrás felhasználását lehetővé tette; ez a kassza felülről nyitott.



A tervek elkészültek, most a megelőzés legfontosabb része, hogy kerüljük a csoportos találkozásokat, elsősorban az idősekkel, és főként a krónikus betegségben szenvedők ne hagyják el otthonukat.



A miniszter szerint fegyelmezetten reagált az egészségügy, az emberek pedig úgy viselkedtek, mint akik tudják, hogy "minden magyar felelős minden magyarért". Úgy folytatta, hogy ezt kéri és várja el a továbbiakban is.



A magyar egészségügy bizonyított, a magyar orvosok és nővérek képesek és alkalmasak arra, hogy a megfelelő gyógykezelést mindenkinek megadják - hangoztatta Kásler Miklós, hozzátéve: a beteg érdeke a legfőbb törvény.