Koronavírus-járvány

Nem tartják be az 1 métert: padlóra ragasztható matricák a boltokban

Padlóra ragasztható matricákkal segítik Budapesten, hogy az élelmiszerboltokban a vásárlók megfelelő távolságot tartsanak egymástól a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben. Zalaegerszegen hét pontból álló helyi gazdaságvédelmi intézkedési csomagot jelentettek be, Debrecenben szintén a veszélyhelyzet gazdasági hatásait igyekeznek feltérképezni.



Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes csütörtökön a közösségi oldalán közölte: a vásárlókat és a boltosokat is segíteni szeretné a főváros azzal, hogy olyan matricákat gyártat, amelyek felhívják a figyelmet a távolságtartásra vásárlás közben és segítenek abban, hogy ne legyen zsúfoltság a boltokban. A tapasztalatok szerint ugyanis sok üzletben a vásárlók a megfelelő távolságot találomra állapítják meg. Ezért padlóra ragasztható, a megfelelő távolságot jelző matricákat készítettek, ezek és a kiszállításuk is ingyenes, de internetről is letölthetők.



Zalaegerszegen hét pontból álló helyi gazdaságvédelmi intézkedési csomagot jelentett be csütörtökön Balaicz Zoltán polgármester, a kormánypárti és ellenzéki önkormányzati képviselők támogatásával. Az intézkedések között szerepel, hogy a válsághelyzet idejére 50 százalékkal csökkentik az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díját azon vállalkozások esetében, amelyeket érint a nyitvatartási idő korlátozása. Fizetési halasztást, illetve részletfizetési lehetőséget kapnak a helyi adókra vonatkozóan az ezt igénylő vállalkozások. A fizetési könnyítések igénylése esetén nem kell pótlékot sem fizetni, a magánszemélyek és a vállalkozások 12 hónapos pótlékmentes részletfizetési lehetőséget is kaphatnak adóügyek esetén, továbbá felfüggesztik az adóügyek miatt elrendelt végrehajtási eljárásokat a veszélyhelyzet idejére.



Szentesen a lejáró települési támogatásokat - rendszeres gyermekvédelmi és lakhatási támogatás - automatikusan meghosszabbítják a veszélyhelyzet végéig. A kis- és közepes vállalkozások részletfizetést vagy fizetéshalasztást kérhetnek a helyi iparűzési adó befizetésére, a nem lakáscélú önkormányzati ingatlant bérlő cégek pedig lehetőséget kapnak arra, hogy a második negyedévi bérleti díjat az év második felében fizessék meg - jelentette be Szabó Zoltán Ferenc polgármester, jelezve, az első becslések szerint a járvány havonta 50 millió forint bevételkiesést okoz az önkormányzatnak.

Debrecenben a veszélyhelyzet gazdasági hatásait igyekszik feltérképezni az EDC város- és gazdaságfejlesztési központ - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. A kutatás célja egy átfogó, statisztikailag reprezentatív kép kialakítása iparági és cégméret szerinti bontásban. A felmérést a debreceni székhelyű Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. végzi, a kérdőív kitöltése önkéntes és anonim.



Zalakaroson megállapodás született a Zalakarosi Fürdő Zrt. és a szakszervezet között a munkahelyek megtartása érdekében - közölte Novák Ferenc polgármester csütörtökön a város közösségi oldalán. A javaslat szerint április 30-ig a munkavállalót a munkaszerződése szerinti alapbér 66 százaléka illeti meg díjazásként, ha a kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget.



Orosházán kijavították a februári nagy szélben jelentősen károsodott vásárcsarnok tetőszerkezetét, ám a járvány miatt korlátozó intézkedéseket vezettek be az újranyitott épületben - közölte a Városüzemeltetési Zrt. vezérigazgatója csütörtökön. Benkő Ferenc elmondta, a károkat felszámolták, a kivitelező végzett a külső tető és a belső átázott gipszkartonborítás cseréjével. A kártérítési eljárás halad, a biztosítóval rendezik a költségeket. Egykapus beléptetés mellett szabad téren egyszerre maximum 500-an tartózkodhatnak, a csarnokban pedig legfeljebb százan lehetnek. A piacon - visszavonásig - csak élelmiszert lehet árusítani.



Siófok polgármestere, Lengyel Róbert úgy döntött: az idén elmaradó Nemzeti Regatta vitorlásfesztiválra szánt 15 millió forint helyi költségvetési forrást a helyzet kezelésére csoportosítja át.



Csütörtöktől szünetel a makói kórház szülészet-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó osztályának működése. A betegeket és a szülő nőket a hódmezővásárhelyi kórházba szállítják át, a járóbeteg-ellátás azonban Makón, a rendelőintézetben folytatódik.



Nagyatádon katonai sátrat állítottak fel a kórház épülete elé, hogy ott végezzék el a koronavírus-fertőzés gyanújával érkezők szűrését, elkülönítve őket az intézmény többi betegétől.



Pécsen Péterffy Attila polgármester a tévétorony díszkivilágítását rendelte el az egészségügyi dolgozók munkájának elismeréseként a koronavírus-járvány végéig. A mecseki Misina-hegy csúcsán álló torony minden este nyolc órától negyedórán át nemzeti színekben látható.