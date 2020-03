Koronavírus-járvány

Koronavírus - Mentőt küldhet házhoz mintavételre a háziorvos

A mentők a megrendelt vizsgálatot a koronavírus-gyanús személy előzetes telefonos értesítését követően annak otthonában végzik el, torok- és orrgarat-váladékból vesznek mintát. 2020.03.25 18:24 MTI

Mintavétel céljából akár mentőt is küldhet a háziorvos a fertőzésgyanús ember otthonába, ha ennek szükségét látja - jelent meg szerdán a kormánynak a koronavírus-járvánnyal foglalkozó tájékoztató honlapján.



A járványt ugyan a laborvizsgálat sem tudja megállítani, "de ha a háziorvos egyértelmű szükségét látja annak, hogy laboreredménnyel erősítse meg gyanúját, akkor mintavételezés céljából a mentőket is kiküldheti a fertőzés-gyanús személy otthonához" - tartalmazza a koronavirus.gov.hu-ra felkerült közlemény.



Az intézkedés célja a járvány lassítása, vagyis hogy a fertőzésgyanús személynek még a mintavétel miatt se kelljen elhagynia az otthonát; az Országos Mentőszolgálatnál külön a mintavételre kijelölt egységek dolgoznak - teszik hozzá.



Mint írják, a koronavírus-járványnak már abban a szakaszában tartunk, amikor bárki és bárhol fertőzött lehet. Vagyis a laborvizsgálattal beazonosított fertőzöttek számánál jóval magasabb lehet a tényleges fertőzöttek száma, mert a vírus már csoportos fertőzés útján terjed.



Ennek nyomán sokan olyan fertőzött lesz, akinek otthoni karanténban kell maradnia, kórházba pedig csak a kórházi ellátásra szorulókat szállítják a mentők - ismertetik.



A tájékoztatás szerint a mintavételt a fertőzésgyanús személy telefonos kikérdezése után a háziorvos rendeli el, lehetőség szerint megyei tisztifőorvosi konzílium után. A vizsgálatot elrendelheti továbbá infektológus vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott határozat is.



A mentők a megrendelt vizsgálatot a koronavírus-gyanús személy előzetes telefonos értesítését követően annak otthonában végzik el, torok- és orrgarat-váladékból vesznek mintát.



A laborvizsgálat eredményéről a háziorvos kap értesítést, majd telefonon értesíti a vizsgált személyt, akinek a laborvizsgálat eredményének közléséig otthon kell maradnia - sorolják a részleteket.



Amennyiben a laborvizsgálat eredménye szerint az érintett koronavírus-fertőzött, de tünetmentes vagy enyhe tünetei vannak, akkor a járványügyi szabályoknak megfelelően otthoni karanténban kell maradnia.



Ugyanakkor ha a laborvizsgálat megerősíti, hogy a vizsgált személy koronavírus-fertőzött és tüneteire, állapotára való tekintettel kórházi ellátást igényel, akkor a mentők kórházba szállítják, ahol megkap minden szükséges ellátást - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.



A közleményben figyelmeztetnek arra, hogy a mintavétel előtt legalább két órával tilos bármit enni és inni.