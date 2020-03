Járvány

Koronavírus - Szijjártó: újra lehetővé válik az ingázás a magyar-román határon

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett: Magyarország és Románia - hasonlóan több más európai országhoz - korlátozó intézkedéseket léptetett életbe a határain. Ezek az intézkedések teljes mértékben legitimek, céljuk, hogy megvédjék a magyar és a román embereket a koronavírus-fertőzés gyors terjedésétől - magyarázta.



Közölte: ugyanakkor két ország határán élő közösségek élete szorosan összekapcsolódik egymással, sokan járnak munkába a határ túloldalára, és "nekünk az emberek egészségének megvédése mellett az is feladatunk, hogy a gazdaság működőképességét a lehető legjobban megvédjük".



Szijjártó Péter hangsúlyozta: ezért azt a döntést hozták, hogy a magyar-osztrák és a magyar-szlovák együttműködéshez hasonlóan, Romániával is létrehozzák azt az eljárást, amellyel Magyarország és Románia határán az ingázók át tudnak járni egymás országába munkavégzés céljából.



Úgy látja, ez érdeke a határ túloldalán élő magyaroknak, érdeke a magyar és a román vállalatoknak, illetve gazdaságnak is.



A külügyminiszter elmondta: a két rendőrfőkapitány a lehető leggyorsabban megállapodik, hogy mikor léptethetik életbe ezt a megállapodást és mely határátkelőhelyeken lesz érvényes.



Szijjártó Péter közölte: román kollégájával megállapodtak, hogy az ingázás újra lehetővé válik Magyarország és Románia határán, a határsáv 30 kilométeres körzetében azok számára, akik a határ másik oldalán dolgoznak.