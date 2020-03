Bűnügy

Vádat emeltek hat férfi ellen százmilliós költségvetési csalás miatt

Vádat emeltek hat férfi ellen, aki több mint százmillió forinttal rövidítette meg a költségvetést - közölte a Fővárosi Főügyészség szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint egy negyvenhét éves férfi egy, az építőiparban tevékenységet folytató cég ügyvezetőjeként fiktív számlákat fogadott be. Rávette a cége segédmunkásainak egy részét, hogy alapítsanak színleg működő társaságokat, és mások cégei által kiállított számlákat is befogadott.



Ezek a társaságok papíron az építőipari cég egyedüli alvállalkozói voltak, és meghatározott időszakonként cserélődtek.



A Fővárosi Főügyészség hat férfi ellen emelt vádat különösen nagy, illetve jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt a Fővárosi Törvényszéken.



Az ügyészség letöltendő - három bűnsegéd esetén beismerés esetén végrehajtásában felfüggesztett - börtönbüntetésre, pénzbüntetésre, közügyektől és gazdasági társaság vezetéstől eltiltásra ítélést, és az "ötletgazdával" szemben vagyonelkobzást is indítványozott.