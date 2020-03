Koronavírus-járvány

Karácsony Gergely gyakorolja veszélyhelyzet idején a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét

Veszélyhelyzet idején - törvényi rendelkezés értelmében - a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét a főpolgármester gyakorolja, Karácsony Gergely a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel a testület rendes márciusi ülését nem hívta össze.



A budapest.hu oldalon közzétett dokumentum szerint a rendes ülésre tervezett napirendi pontok közül tizennégy előterjesztésről tervez döntést hozni Karácsony Gergely.



"Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztéseket azok jellege szerint közzéteszem, továbbá azokról a Fővárosi Közgyűlés képviselőcsoportjainak vezetőivel a döntés meghozatala előtt egyeztetésre kerül sor" - írta a főpolgármester.



A Főpolgármesteri Hivatal tudatta azt MTI-vel, hogy Karácsony Gergely azért nem hívta össze a közgyűlést, mert a zárt térben tartott ülés járványügyi kockázatot is jelenthet. A legfontosabb az, hogy a kerületi polgármesterek saját kerületeikben "küzdjenek nap mint nap a járvány kihívásaival" - írták.



Karácsony Gergely március 13-án adott ki utasítást az egyes önkormányzati döntések veszélyhelyzet idején történő előkészítésének és kiadmányozásának rendjéről.



E szerint a Fővárosi Közgyűlés főjegyzőre vagy főpolgármesterre egyébként át nem ruházott hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló előterjesztést akkor tesz az előkészítésért felelős szervezeti egység a főjegyzőn keresztül a főpolgármesternek, ha a döntés meghozatalának a veszélyhelyzet várható megszűnését követő időpontra halasztása nyomós közérdek érvényesülését - a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó követelményre és a Fővárosi Közgyűlés demokratikus legitimációjára is tekintettel - aránytalan mértékben sértené vagy veszélyeztetné.



Az utasítás szerint az arányosság fennállásának mérlegeléséhez szükséges szempontokat az előterjesztésben be kell mutatni.



A Fővárosi Közgyűlés bizottságra egyébként átruházott hatáskörébe tartozó döntést az előkészítésért felelős szervezeti egység a bizottság elnökével egyezteti, akinek az ésszerű határidőn belül közölt véleményét az előterjesztésben bemutatja, vagy annak hiányát az előterjesztésben rögzíti. Továbbá annak meghozatala előtt a főpolgármester vagy megbízottja a képviselőcsoportok vezetőivel ésszerű határidő biztosításával rövid úton egyezteti.