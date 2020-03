Járvány

Koronavírus - Kormányzat: aki észleli magán a tüneteket, maradjon otthon!

Aki észleli magán a koronavírus tüneteit, maradjon otthoni karanténban! - figyelmeztettek a koronavirus.gov.hu oldalon hétfő este.



Kiemelték: a koronavírus-fertőzés 3 legtipikusabb tünete: láz (a fertőzöttek 88 százalékánál), száraz köhögés (68 százalék), fáradékonyság, gyengeség (38 százalék).



E tünetek mellett előfordulhat még köpetürítéssel járó köhögés (33 százalék), nehézlégzés (19 százalék), torokfájás (14 százalék), fejfájás (14 százalék), izom- vagy ízületi fájdalom (15 százalék), hidegrázás (11 százalék), orrdugulás, orrfolyás.



Ritkábban, de előfordulhat hányás (5 százalék), hasmenés (4 százalék) is.



Hangsúlyozták: a koronavírus most már mindenhol ott lehet Magyarországon is. Bárki és bárhol hordozhatja a vírust és bárkinek továbbadhatja a fertőzést.



Azt írták: a fertőzöttek nagy része csak enyhén betegszik meg, de vannak, akik tünetmentesek is lehetnek. Nagyon fontos tudni, hogy ha meg is fertőződik valaki, a legtöbb esetben - az influenzához hasonló tünetekkel - enyhe lefolyású a betegség. A legtöbben (nagyjából 80 százalék) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. Azonban lehet, hogy valaki nem betegszik meg súlyosan, de másokat meg tud fertőzni - emelték ki.



Kórházba csak a súlyos tüneteket (például légzési nehézséget) mutató, kórházi ellátást igénylő betegek kerülnek.



Kiemelték továbbá, hogy a koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős emberekre, krónikus betegekre veszélyes, rájuk kell legjobban vigyázni. Minden 6 fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél.



