Koronavírus

Csókay András főorvos: a félelem rombolja az immunrendszert is

A 'szív legmélyén lévő félelem' hatalmas károkat okoz, roncsolja a keringési és az immunrendszert és akadályozza az elmét, hogy jó döntéseket hozzon. 2020.03.23 20:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ember lelke mélyén lévő félelem rombolja az immunrendszert is - mondta Csókay András idegsebész, a Honvéd Kórház idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről.



Csókay András arról beszélt: a stressz, az egészséges félelem egy bizonyos szintig mozgósítja az ember ellenállóképességét, javítja a keringést és "minden rendszerünket, így az immunrendszerünket is". Ugyanakkor a "szív legmélyén lévő félelem" hatalmas károkat okoz, roncsolja a keringési és az immunrendszert és akadályozza az elmét, hogy jó döntéseket hozzon.



Az idegsebész szerint ezért fontos, hogy "a gyökerénél tudjuk kezelni a félelmünket", a "lelkünk legmélyén", ahová csak az ember maga és Isten lát.



Erre való az igazán mély, az egyház tanítása szerint kontemplatív, szemlélődő imádság - mondta.



Hozzátette, a vallások többsége utat mutat ehhez a "valós, félelemmentes énhez" mély imádsággal vagy meditációval. Ugyanakkor nemcsak a vallásos ember képes eljutni a lelkének ehhez a legmélyebb részéhez, ahol találkozhat igazi önmagával. De ehhez mindenképp szükséges a csend.



Csókay András szólt arról is, hogy volt három magyar tudós, akinek a gyakorlati útmutatásai segíthetnek a koronavírus leküzdésében is: Semmelweis Ignác, aki felfedezte a sterilitás és a kézmosás fontosságát, Szent-Györgyi Albert, aki izolálta a C-vitamint és rájött szerepére a vírusos betegségek leküzdésében, valamint Béres József, aki felismerte a nyomelemek immunerősítő hatását.