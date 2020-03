Járvány

Koronavírus - Védőmaszkokat vásárolnak, varratnak vidéki önkormányzatok, segítenek a rászorulóknak

Több önkormányzat igyekszik segíteni a rászorulóknak segélyalapok létrehozásával, bérlakások lakbérének átmeneti elengedésével, tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel, illetve a szociális támogatások igénylésének megkönnyítésével.



Zalaegerszegen az önkormányzat 27 millió forintért 60 ezer mosható, többször felhasználható orvosi szájmaszkot rendelt, hogy minden városlakót ellássanak, a szállítmány a következő hetekben ütemezetten érkezik - közölte Balaicz Zoltán polgármester hétfőn a közösségi oldalán.



Nagykanizsán elkezdték az egészségügyi intézményeknek, közintézményeknek, városi cégeknek, szociális ellátóintézményeknek, óvodáknak, bölcsődéknek, pékárugyártóknak és szállítóknak szánt, a városi tulajdonban lévő Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. által készített védőmaszkok kiszállítását. Balogh László polgármester azt is közölte: egy helyi cégtulajdonossal arról is egyeztetett, hogy várhatóan 50 ezer, 95 százalékos szűrőképességű egészségügyi maszkot szerez be a jövő hét elejére, ezeket a nagykanizsai háztartásokba kívánják eljuttatni.



Nagykanizsa polgármestere hétfőn a helyi rendelet módosításával ingyenessé tette a veszélyhelyzet idejére a parkolást a város teljes területén.



A szegedi önkormányzat hétfőn döntött a Cserepes sori piac bezárásáról. A következő napokban tovább ritkítják a közösségi közlekedés járatait is, de a szolgáltatást fenntartják, hogy az élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, nélkülözhetetlen közszolgáltatások dolgozói továbbra is eljuthassanak munkahelyükre.



Április 1-jétől mentesülnek a bérleti díj fizetés alól azok az önkormányzati tulajdonú ingatlanban működő üzletek, cégek és vendéglátóhelyek, melyek március végéig bezárnak, ahogy az éttermek, cukrászdák, kávézók bezáró teraszai után sem kell közterület-használati díjat fizetni.



Szekszárdon a szociális ellátások igénybevételének könnyítéséről döntött a közgyűlés hatáskörében Ács Rezső polgármester - közölte az önkormányzat az MTI-vel.



A hétfőn hatályba lépett rendeletmódosítás egyik eleme, hogy a tavaly rendkívüli települési támogatásban részesült mintegy 700 embernek az önkormányzat tartós élelmiszert, tisztító- és fertőtlenítőszereket juttat, amit nem kell külön kérelmezni. Ugyanezt adja a város azoknak a rászorulóknak is, akik a veszélyhelyzet miatt krízishelyzetbe kerültek, elvesztették állásukat, vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerültek.



A veszélyhelyzet visszavonásáig nem kell megújítani a lakhatási támogatási kérelmet, újra igényelni a települési gyógyszertámogatást.



Tatabányán az önkormányzat jelenleg 400 millió forintra becsüli a vírusellenes védekezés költségeit, ebből 90 millió forint a bérlakásoknál a lakbér elengedése a második negyedévben és 200 millió forint a karanténba kerülők, idősek, rászorultak étkeztetése és ellátása - közölte Szücsné Posztovics Ilona polgármester.

Siófokon fertőtlenítő- és tisztálkodószerekből, valamint szórólapos tájékoztatókból álló egységcsomagokat állíttatott össze az önkormányzat hajléktalanoknak a koronavírus-járvány miatt. Az önkormányzat honlapján azt írták: a város nem tudta elérni a hajléktalanszállón lakók karanténba helyezését, még mindig sok hajléktalan jár az utcákon.



A Balaton-parti városban csaknem megtelt az a hotel, amelyet tulajdonosa ingyen ajánlott fel házi karanténba vonulóknak, az önkormányzat pedig önkéntes karanténszállásként megnyitotta Galérius Vendégházát. Az épületbe azok a külföldről hazatérő, nem beteg siófokiak költözhetnek ideiglenesen, akik nem akarják, hogy a kötelezően karanténban töltendő idejük alatt esetleg megfertőzzék családtagjaikat.



Balatongyörökön karanténszállóvá alakítják át a hatodik éve üresen álló Kastély hotelt, volt kormányüdülőt.



A Somogy megyei Csurgón hétfőn határozatlan időre leállt a helyi járatú autóbuszközlekedés a vírusfertőzés megelőzéséért.



Balassagyarmaton az önkormányzat megállapodott a Palóc Farkasok labdarúgó utánpótlás sportegyesülettel, hogy a Kövi Pál Sportcentrum ingatlanát a város egészségügyi célokra használja. Ott épül ki a kórházat ellátó mentőszolgálat fertőtlenítő telephelye, illetve áprilistól a véradóállomás is állandó véradóhelyet létesít az épületben.



Péterffy Attila, Pécs polgármestere "koronavírus-segélyalap" felállításáról döntött. Cégektől és magánszemélyektől várják a felajánlásokat az idősek ellátását biztosító önkormányzati program, védőfelszerelések vásárlásának támogatásához.



Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere Facebook-oldalán bejelentette: 10 millió forinttal segíti a város a megyeszékhely kórházait a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Ebből az összegből védőruhákat, maszkokat, kesztyűket, fertőtlenítőszereket, ózonizáló készülékeket vásárolnak. A polgármester egyúttal felajánlásokat kért a Hetényi-, illetve a MÁV kórház alapítványai számára.



Közölte, a város önkormányzata segíti a maszkok, védőruhák gyártását. A Jelmez-Art Kft. például ezer maszkot varrt, ezeket az önkormányzat megvásárolja és szétosztja. A későbbiekben több varroda is csatlakozik a maszkok készítéséhez.



Az új koronavírus kiszűrésére is alkalmas diagnosztikai gépet vásárol Gyöngyös önkormányzata - jelentette be sajtótájékoztatóján a város polgármestere.



Hiesz György közölte: a tárgyalások a korszerű berendezés beszerzéséről lezárultak, a mintegy 25 millió forint értékű gép heteken belül megérkezik. Jelezte: a vásárlás költségeinek, valamint az üzemeltetési díj megosztásának érdekében felveszi a kapcsolatot a térség településvezetőivel, míg az új eszközt annak megérkezését követően Gyöngyös önkormányzata az egészségügy rendelkezésére bocsátja.