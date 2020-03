Koronavírus

Karácsony: 35 ezer védőmaszkot osztanak a szociális ágazatban dolgozóknak

A fővárosi önkormányzat körülbelül 35 ezer védőmaszkot oszt szét a szociális ágazatban dolgozóknak és ingyenessé teszi a parkolást a budapesti kórházak dolgozóinak - jelentette be a főpolgármester hétfőn a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely a közzétett videójában elmondta, levélben fordult a fővárosi kórházak vezetőihez, hogy írják össze, kik azok az egészségügyi dolgozók, akiknek a munkájában segítséget jelentene az ingyenes parkolás.



Hangsúlyozta: tovább dolgoznak azért, hogy még több védőfelszerelést biztosíthassanak mind a fővárosnak, mind a kerületeknek.



A Főpolgármesteri Hivatal közleményben tudatta, hogy az ingyenes parkolási engedélyt kórházi dolgozóknak az összegyűjtött forgalmi rendszámok alapján a fővárosi önkormányzat a kerületekkel együttműködve adja majd ki.



Közölték azt is, hogy a beszerezett védőmaszkokat nemcsak a fővárosi önkormányzat szociális intézményeibe, hanem a kerületekhez is eljuttatták hétfőn a korábban felmért igények alapján.