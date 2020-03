Járvány

Már nyolc halálos áldozata van a koronavírusnak Magyarországon

Nyolcra emelkedett a koronavírus-járvány következtében meghalt emberek száma Magyarországon. A koronavirus.gov.hu hétfő este azt közölte, meghalt egy újabb idős férfi a koronavírus-fertőzöttek közül, és 21-re nőtt a gyógyultak száma.



A közlemény szerint egy 80 éves, krónikus betegségben szenvedő idős férfi halt meg. "Az elhunyt családjának őszinte részvétünk" - tették hozzá.



A gyógyultak száma is nőtt: már 21-en távozhattak a kórházból.



Kiemelték: a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárkiben és bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.



"Csak közösen tehetünk a járvány lassításáért!" - fogalmaztak az oldalon.