Jobb későn, mint soha: legalább az orvosoknak jött maszk

Noha megérkezett az első, orvosi eszközöket szállító gép Kínából, a lakosságnak minden bizonnyal nem jut védőfelszerelés. Ugyanis a W6 9012 járatszámú Wizz Air repülőgép a fedélzetén 30 050 darab védőruhával és 82 000 darab orvosi maszkkal érkezett a fővárosba. A mostani beszerzést az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízása alapján a Semmelweis Egyetem folytatta le.



A közleményük azonban nem tér ki arra, hogy egyszer használatos maszkokról van e szó. Ha egyszer használatosak, akkor pár hétig kitarthat a készlet. Ha valószínűleg tovább hordják őket, mint a megengedett 4 óra, akkor is a semminél jobb. Ha cserélhető szűrősek, akkor tovább is kitarthat. A közlemény arra sem tért ki, hogy a lakosságnak is hoztak e maszkot, fertőtlenítőszert és gumikesztyűt. Valószínűleg nem, mert utasszállító ment, amelynek nincs akkora raktere. Hiszen a Wizz Air legújabb gépéből valószínűleg nem szerelték ki az üléseket. Az említett eszközök a lakosság számára gyakorlatilag elérhetetlenek. Nem kaphatóak vagy csak igen ritkán lehet hozzájuk jutni boltban vagy patikában.



Egyelőre a lakosságra nem gondol a kormány, hogy a megelőzést így segítse elő. Még úgysem, hogy megvásárolható készletet hoz, nemhogy ingyenesen osztaná, legalább a rászorulóknak. Mindenki boldoguljon, ahogy tud - például aki ügyes, az varrjon magának. Persze az sem teljesen mindegy hogy milyen anyagból készül egy maszk.



Korábban azt a hülyeséget szajkózta a magyar járványügy vezetője, hogy csak beteg ember hordjon maszkot. Mivel ez a betegség hetekig nem mutat tüneteket, gyakorlatilag ez így értelmetlen. Honnét tudja valaki hogy nem fertőző? Még orvosok, és egy rektor is abba a hibába esett, hogy betegen bementek dolgozni, külföldi út után is, mert nem érzékelték magukon a betegség jeleit. Persze nem lehet tudni, hogy hol betegedtek meg.

Több ezren tartózkodnak otthon karanténban. Azokban a lakásokban, ahol nem lehet elszeparálni a valószínűleg fertőzött személyt, fontos lenne a vele lakóknak, például ha nem tud külön, másik ágyban aludni, hogy maszkot viseljenek, ffp2 de inkább ffp3 besorolásút. A nem beteg embernek akár szelepes maszk is jó, a beteg embernek nem szelepes szükséges. A szelepes maszk könnyebben hordható, nem melegszik be olyan hamar és könnyebb benne lélegezni. De csak egészséges embert hordhatja, mert kifelé nem szűr.