Járvány

Megérkezett az első, orvosi eszközöket szállító gép Kínából

Hétfőn a kora reggeli órákban sikeresen megérkeztek a magyar kormány által megrendelt egészségügyi védőfelszelések Budapestre - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.



A Wizz Air legújabb repülőgépével március 20-án szálltak fel azok a tapasztalt pilóták, akik hat országon át összesen 50 óra alatt több mint kilencezer kilométert megtéve érték el Sanghajt, hogy onnan csaknem 11 tonnányi egészségügyi segédeszközt repítsenek Budapestre. Az orvosi eszközöket szállító W6 9012 járatszámú Wizz Air repülőgép a fedélzetén 30 050 darab védőruhával és 82 000 darab orvosi maszkkal érkezett a fővárosba. A Sanghajból érkező gépet Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) miniszterhelyettese, Gazsó Balázs, az ITM közigazgatási államtitkára és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora fogadta.



A mostani beszerzést az ITM megbízása alapján a Semmelweis Egyetem folytatta le. A közeljövőben újabb orvosi eszközöket tartalmazó szállítmány érkezik Magyarországra. A beérkezett készleteket elsősorban az egészségügyi dolgozók fogják megkapni, akikre különösen vigyázni kell és mindannyian hálásak lehetünk nekik a szolgálatukért - írták.



A közlemény nem tér ki arra, hogy egyszer használatos maszkokról van e szó. Ha egyszer használatosak, akkor pár hétig kitarthat a készlet. Ha valószínűleg tovább hordják őket, mint a megengedett 4 óra, akkor is a semminél jobb. Ha cserélhető szűrősek, akkor tovább is kitarthat. A közlemény arra sem tért ki, hogy a lakosságnak is hoztak e maszkot, fertőtlenítőszert és gumikesztyűt. Valószínűleg nem, mert utasszállító ment, amelynek nincs akkora raktere. Hiszen a Wizz Air legújabb gépéből valószínűleg nem szerelték ki az üléseket. Az említett eszközök a lakosság számára gyakorlatilag elérhetetlenek. Nem kaphatóak vagy csak igen ritkán lehet hozzájuk jutni boltban vagy patikában. Egyelőre a lakosságra nem gondol a kormány, hogy a megelőzést így segítse elő.





Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (j), Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója (j2) és Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára (j3) fogadja Tóth Ferencet (b), a Wizz Air Sanghajból érkezett repülőgépének pilótáját a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. március 23-án. A gép a koronavírus elleni védekezéshez használható védőruhából harmincezret, orvosi védőmaszkból nyolcvankétezret hozott.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára, Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója és Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora (b-j) segít a Wizz Air Sanghajból érkezett repülőgép szállítmányának kipakolásában a Liszt Ferenc-repülőtéren 2020. március 23-án. A gép a koronavírus elleni védekezéshez használható védőruhából harmincezret, orvosi védőmaszkból nyolcvankétezret hozott.