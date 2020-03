Járvány

Koronavírus - Kórházba került egy fővárosi anyaotthon lakója

A 444.hu úgy tudja, hogy koronavírus miatt került kórházba a Magyar Vöröskereszt egyik fővárosi anyaotthonának lakója pénteken. Az otthonban bántalmazott nők élnek gyermekeikkel, illetve krízishelyzetbe került várandós nők, a helyzetük már a járvány előtt is rendkívül nehéz volt.



Az otthonban a Vöröskereszt most két hétig tartó karantént rendelt el, vagyis az épületben lakó anyák és gyermekeik nem hagyhatják el az intézményt. Az otthont fertőtlenítették, de a lakók helyzetét nehezíti, hogy közös fürdőszobákat és konyhát használnak.



Az intézmény dolgozói otthonaikba vonultak vissza, házi karanténba. A Vöröskereszt egyik önkéntes munkatársa viszont beköltözött az otthonba, vállalva, hogy bent tölti a karantén kéthetes időtartalmát. Ő vigyáz most a kórházba került nő két gyermekére, illetve nyújt segítséget a többieknek.