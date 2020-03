Bűnügy

Vádat emeltek a második világháborús kárpótlás ígéretével csaló nő ellen

A Balassagyarmati Járási Ügyészség egy 34 éves szentendrei nő ellen emelt vádat, aki családtagjával több mint négyszáz embert csapott be a második világháborús kárpótlás valótlan ígéretével - tájékoztatta az MTI-t a Nógrád megyei főügyész pénteken.



Bóna Gyula ismertette: a vádlott néhai apósa 2017 szeptemberétől hirdette az interneten, hogy több százezer, esetenként millió forint összegű hozzátartozói kárpótlást fog biztosítani az 1944 előtt született, a második világháborúban részt vett, elhunyt vagy hadifogságba esett hozzátartozó után. Ehhez 1500-3000 forintos "adminisztrációs költséget" kért, és több fiktív roma párt, illetve egyesület logójával ellátott formanyomtatványokat készített.



A vádlott azóta elhunyt apósa - akit az ügyben korábban gyanúsítottként hallgattak ki - a jelentkezők toborzását az ország egészére kiterjesztette.



2017 szeptember végére több százan fordultak meg a család szentendrei lakásán. 2017 szeptember végétől 375-en fizettek be be 1500 és 12 ezer forint közötti "regisztrációs díjat". A pénzt a vádlott és családja saját céljaira elköltötte.



Az ügyészség 409 rendbeli, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás vétsége miatt emelt vádat a büntetlen előéletű nő ellen. Vele szemben felfüggesztett fogházbüntetésre tett indítványt, meg kell továbbá fizetnie a sértettek által kért kártérítést, és további több mint 900 ezer forint vagyonelkobzásra is számíthat.