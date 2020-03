Járvány

Koronavírus - Újabb tananyagok segítik a digitális oktatást

A Virtuális Erőmű Program (VEP) ingyenesen elérhetővé teszi az Oktatási Hivatal által is jóváhagyott alsós, felsős és középiskolai korosztálynak szóló tananyagait, oktatási segédanyagait. 2020.03.20 10:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint a Korosztályokon keresztül a klímavédelemért (KKK) című iskolai program keretében már most több mint tíz, az OH által jóváhagyott digitális tananyag és több iskolai pályázat (köztük rajz, fotó és egyperces novellapályázat) található meg. A tananyagok és pályázatok köre napról napra bővül, várhatóan két héten belül 20-30-ra nő.



A tananyagok egy, a www.mi6.hu/verseny honlapon elvégzett egyszerű iskolai regisztrációval ingyenesen elérhetők a www.mi6.hu/letoltheto-tananyagok oldalon.



Az Áder János köztársasági elnök fővédnöksége és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) képviseletében Szili Katalin védnöksége mellett működő Virtuális Erőmű Program (VEP) Magyarország legnagyobb szakmai és társadalmi összefogással rendelkező fenntarthatósági, klímavédelmi programja, amelyet az Európai Bizottság is nívódíjjal jutalmazott.



A VEP meghatározó vállalati és önkormányzati programjai mellett 2016 óta készít és nyújt iskolai fenntarthatósági szemléletformálási programokat. A programban együtt dolgoznak a fenntarthatósági szakértők és a pedagógusok.



A fenntarthatósági tananyagokat az elmúlt négy évben évi 300-350 ezer diák számára nyújtották közvetlenül és partnereiken keresztül, emellett az elmúlt évben több mint 500 iskolai fenntarthatósági szemléletformálási rendezvényt is tartottak szerte az országban, a legtöbb esetben uniós társfinanszírozású programok keretében.



Szintén a digitális oktatáshoz nyújtanak segítséget http://hipersuli.hu/tavoktatas oldalon, amely szerepel az Oktatási Hivatal ajánlott tartalom listán is. A HiperSuli a Telenor Magyarország Zrt. digitális oktatási projektje. A programban résztvevő iskolák tanárai akkreditált tanártovábbképzésben részesülhetnek, illetve szélessávú mobilinternettel is segítik az iskolák digitális oktatását. Öt év alatt 350 tanár és több mint 5000 diák állt át az internet és a digitális eszközök használatára Magyarországon a HiperSuli program keretében - közölték.