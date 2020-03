Járvány

Koronavírus - Orbán: a tömeges megbetegedések valószínűleg nem kerülhetők el

Magyarország még mindig a csoportos koronavírus-megbetegedések szakaszában van, nem lépett át a tömeges megbetegedések időszakába, de ez valószínűleg be fog következni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Orvosprofesszorok véleménye is az, hogy a fertőzés nagy arányú megnövekedése nem kerülhető el, de a lassítása lehetséges - közölte a kormányfő, hozzátéve: azért kell lassítani a folyamatokat, hogy az egészségügyi ellátórendszer képes legyen befogadni a súlyos eseteket.



Ismertette: a friss adatok szerint 85 beteg van az országban, közülük 6 súlyos, egy ember meghalt, heten meggyógyultak.



Orbán Viktor azt várja, hogy a jövő héten a betegellátással foglalkozó orvosi munkacsoport képes lesz egyértelműen megmondani, a különböző társadalmi csoportok fertőzés esetén körülbelül mire számíthatnak, így pedig kisebb lehet az emberek félelme.



Az azonban már most elmondható, hogy a legtöbb intenzív ellátásra szoruló beteg az idősek közül kerül majd ki - hívta fel a figyelmet, de megjegyezte, az immunhiányos gyermekeket is súlyosan érintheti a vírus.



A gyermekekkel kapcsolatban egyébként jelezte, azok a szülők, akik nem tudnak otthon maradni a gyermekükkel, beadhatják őket az iskolába. Ugyanez igaz az ügyeletre kijelölt óvodákra.



Közölte továbbá: jól döntött a kormány, amikor megfogadta járványügyi szakemberek tanácsát, és az intézkedéseket már a járvány korai szakaszában bevezette, így "a terjedés lassú". Abban azonban egyetértenek a matematikai modellekkel foglalkozók, hogy lassítani ugyan tudják a vírus terjedését, de a végén a megbetegedések száma nagyjából ki fog egyenlítődni egész Európában.



Drámai helyzet, mint Olaszországban, abból állhat elő, ha gyorsan fut fel a megbetegedések száma, és összeomlik az egészségügyi ellátórendszer. Ez ellen az eszköz- és humánerőforrás-kapacitás megnövelésével, valamint a beérkező, intenzív ellátásra szorulók számának lassításával lehet védekezni; "mind a két dolgot egyszerre tesszük" - fejtette ki Orbán Viktor.



Megjegyezte: megnövelték az egészségügyben dolgozók számát, ám fel kell készülni arra, hogy köztük is lesznek megbetegedettek, de meg van tervezve, hogy a helyükre ekkor kik lépnek be.



Arról is beszélt, nem igaz, hogy nincs elegendő eszköz, mindenből van elegendő a mostani fertőzési szinthez, de mivel nagyobbra készülnek, ezért többet kell vásárolni az eszközökből, mint amennyi az adott pillanatban szükséges. A tömeges járványra vonatkozóan van felhasználási sorrend is: először az egészségügyben dolgozóknak adnak majd maszkokat és eszközöket, majd a közbiztonságiaknak, azután pedig a közigazgatásban lévőknek - közölte.

Milliószám vannak maszkok Magyarországon, gyártanak is ilyeneket - például a börtönökben -, nyersanyagot is szereznek be, és a különböző típusú maszkok mindegyikéből vásárolnak - közölte. "Nem kéregetünk (...), hanem magunkról gondoskodunk", az összes kapcsolatrendszert beindították, "Pekingtől Sanghajig a repülőtereken ott vannak az embereink" - jelentette ki, hozzáfűzve: a védekezéshez szükséges pénz rendelkezésre áll.



Megjegyezte, egy virológus-munkacsoport dolgozik egy gyógyszermódosításon, hátha így gyorsabban megtalálható a megfelelő gyógyszer legalább a koronavírus-tünetek enyhítésére.



"A kollektív védekezést megszerveztük. (...) Ma egy védekezésre berendezett állapotban lévő közösség a magyarok közössége" - fogalmazott Orbán Viktor, kijelentve: "van egy rendes katonai tervünk a védekezésre, felállt az ország a védekezés logikája szerint".



Akik külföldön kerültek bajba, azokról a külügyminisztérium gondoskodik, a határokat lezárták - csak humanitárius folyosók működnek -, elegendő számú katona és rendőr van, a tiszti növendékeket is mozgósították, a létfontosságú vállalatokhoz kirendelték a katonai törzseket, az orvosok beosztását elvégezték, a járványügyi kórházakat kijelölték, és épül is járványkórház - sorolta.



Orbán Viktor az idősekhez szólva hangsúlyozta: "nem arról van szó, hogy ők tehertétel vagy veszélyforrás lennének, hanem arról hogy ha a járvány tömegessé válik, akkor a legnagyobb bajba ők kerülnek majd, és mi aggódunk értük".



Az nem lenne helyes, ha kötelező rendszabályokat hoznának az idősekre, ezt szeretné elkerülni, kérni viszont szabad: "arra kérem az idős embereket (...), maradjanak otthon". Az önkormányzatok kötelesek ellátni az otthon maradó időseket - mondta.