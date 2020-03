Járvány

Koronavírus - Emmi: Látogatási, kijárási tilalom és felvételi zárlat a szociális intézményekben

Látogatási tilalom van valamennyi szociális intézményben, a gyermekvédelmi szakellátásban, a javítóintézetekben, a családok és gyermekek átmeneti otthonaiban, valamint kijárási tilalom és felvételi zárlat a bentlakásos intézmények lakói esetében a járványügyi veszélyhelyzet miatt. A szociális terület ellátása elsősorban önkormányzati feladat - tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) közleményben az MTI-vel szerdán.



A szociális intézményekben életbe lépett látogatási tilalom az országos tisztifőorvos keddi határozatán alapul - írták, hozzátéve: az Emmi által készített szakmai protokoll - amely a http://szocialisportal.hu címen érhető el - segíti a szociális alapellátásban dolgozók munkáját.



Általános elv a sokkal körültekintőbb higiénia és a minél kevesebb személyközi kapcsolat, a nagy létszámú szolgáltatási formák átalakítása és az egyszerűbb adminisztráció. A szigorúbb intézkedések célja, hogy hatékonyabb és biztonságosabb legyen a szociális ellátások minden formája.



A járvány miatt kihirdetett egészségügyi veszélyhelyzet a szakemberektől a korábbinál jóval nagyobb erőfeszítéseket és áldozatot követel, különösen igaz ez a szociális intézményekben, a legkiszolgáltatottabb és magukra hagyott emberek mellett és a nagyobb közösségekben szolgálatot teljesítőkre. A szociális területen dolgozók felkészülten és fegyelmezetten segítik a koronavírus-járvány idején is a legveszélyeztetettebb emberek életét a nap 24 órájában. Az idős- és a hajléktalanellátás is az egyik legkockázatosabb terület a koronavírus elleni küzdelemben, ahogy fokozott erőfeszítést kíván a járvány idején a fogyatékos és gyermekvédelmi intézményekben, a nagyobb közösségekben való helytállás is - fogalmaztak.



A szociális szakma legnagyobb szervezetei állandó kapcsolatban állnak a szociális államtitkársággal, hogy a legváratlanabb helyzetekre is azonnal reagálhassanak, ezzel is mérsékelve a járvány kockázatait, veszélyeit. A szociális területen ellátottak igényeit leginkább a helyi közösségek ismerik és tudják kezelni, épp ezért a szociális terület ellátása elsősorban önkormányzati feladat. A szociális szolgáltatók túlnyomó többsége egyházi, önkormányzati vagy civil fenntartású - áll a szaktárca közleményében.