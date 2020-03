Járvány

Koronavírus - Felfüggeszti a fogyasztásmérők leolvasását az E.ON

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében ideiglenesen leállítja az áram- és gázfogyasztásmérők leolvasását az E.ON, az ügyfeleket pedig arra kérik, hogy elektronikus úton adják meg a fogyasztásmérők állását - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, a társaság célja, hogy ügyfelei, munkatársai, partnerei és hozzátartozóik egészségét megóvja a koronavírustól, ugyanakkor garantálja szolgáltatásainak biztonságát a kihirdetett veszélyhelyzet idején.



Az ügyfelektől átmenetileg azt kérik, hogy akiknél ez esedékes, az árammérő állását a cég digitális csatornáin, maguk adják meg.



Hozzátették: automatikusan nem szükséges mérőállást küldeni, az E.ON jelezni fogja az érintetteknek, amikor ez szükséges. A gázmérők adatai bejelentésének mikéntjéről az E.ON később tájékoztatja az ügyfeleket.



Felidézték: az E.ON-nál a mérőállások a legegyszerűbben az online ügyfélszolgálaton keresztül, a cég mobilapplikációjának segítségével, illetve SMS-ben adhatók meg. A mérőállások bejelentésére telefonon is lehetőség lesz, a telefon nyomógombjainak segítségével adhatók meg az adatok, de arra kérik az ügyfeleket, hogy ha tehetik, az első három lehetőséget vegyék majd igénybe.



Az egyes bejelentési csatornák pontos elérhetőségeit az alábbi linken lehet ellenőrizni: https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/meroallas-bejelentese.html



Tudatták azt is, hogy az elmúlt néhány nap tapasztalatai alapján az ügyfelek teljes megértéssel, nyitottsággal fogadták az online ügyintézés előtérbe kerülését, ezzel segítve, hogy minél több E.ON-os munkatárs biztonságban tölthesse ezeket a heteket. A társaság ezt meg is köszönte az ügyfeleknek.