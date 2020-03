Koronavírus

Budapest Airport: az áruszállítás nem áll le

Bár a személyszállító járatok többségét a légitársaságok törölték, az áruszállítás nem áll le - közölte szerdán a Budapest Airport az MTI-vel.



A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér azt írta, kapacitáscsökkentés főleg a kínai járatoknál volt, és a járatok felfüggesztésével az utasszállító gépek rakterében rendelkezésre álló kapacitás is kiesett, de a szolgáltatás nem állt le.



Az üzemeltető újból hangsúlyozta, hogy a légikikötő nyitva van, magyarok és külföldiek is utazhatnak. Az utasforgalom csökkenése miatt a közelmúltban átadott 1-es utasmólót lezárták, minden schengeni országból érkező utast a 2B Terminálra visznek át, az induló utasok a 2A kapuit vehetik igénybe, az utasfelvétel és biztonsági ellenőrzés pedig pedig csak a 2B-n történik.



A BA közölte továbbá, hogy a terminálokból nagy számban lopják a kézfertőtlenítőket, még a nagy méretű, automata szenzoros gépeket is pár óra alatt ellopják.