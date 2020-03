Járvány

Koronavírus - ITM: rendben zajlik az átállás a digitális munkarendre a szakképzésben is

2020.03.18 09:36 MTI

Rendben zajlik az átállás a digitális munkarendre a szakképzésben is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán az MTI-vel.



Hangsúlyozták, hogy az IMT fenntartása alatt álló szakképzési intézményekben gyors ütemben zajlik az átállás a tantermen kívüli, digitális oktatási rendre. A tanulók és az oktatók kiértesítése időben megtörtént, a tanügyi rendszerben a korábbi időszakhoz képest jelentősen megnövekedett aktivitás tapasztalható.



A közleményben felidézik, hogy tanulók és hozzátartozók védelme érdekében 2020. március 16-tól visszavonásig tantermen kívüli oktatási rend van érvényben a szakképzésben is. A közismereti és szakmai elméleti tananyagot digitális oktatás formájában sajátíthatják el a tanulók.



Az átállást az ITM szerint megkönnyíti, hogy a tanárok többsége eddig is rendszeresen használta munkájához a digitális platformokat.



A szakképző intézményekben is alkalmazott Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) az első adatok alapján jól vizsgázott. A rendszerben a tanárok követhető módon tudnak feladatokat kiadni, üzeneteket küldeni és teszteket feltölteni - közölte a tárca.



A KRÉTA rendszerben korábban egy átlagos munkanapon összesen 10 ezer házi feladatot rögzítettek a tanulóknak, kedden ez a szám 33 ezer fölé emelkedett. A szakképzés esetében a feltöltött házifeladatok száma a korábbi átlagos 2000-ről 3900-ra nőtt, és további élénkülés várható. A feltöltött kérdőívek száma egyetlen nap alatt érte el az eddigi éves mértéket, az átlagos 700-at. Míg az elmúlt egy évben a szakképzéssel kapcsolatban naponta hozzávetőleg 200 üzenetet küldtek, addig kedden több mint 2100 üzenet jutott el a diákokhoz, szülőkhöz a KRÉTA rendszeren keresztül - tájékoztatott az ITM.



A szaktárca kiemelte, a kormányzat fő célja teljesült, a diákok már az első digitális tanítási napon kaptak feladatot. A tantermen kívüli, digitális munkarendre 2020. március 18-ig kell részletes eljárásrendet kialakítaniuk a szakképzési centrumok vezetőinek. A minisztérium az intézmények bevonásával dolgozik a tantermen kívüli oktatás feltételeinek megteremtésén, ezzel biztosítva, hogy minden tanuló sikeresen zárhassa a tanévet - írja az ITM közleményében.