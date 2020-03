Járvány

A véradásoknál nem végeznek koronavírus-szűrést

A közösségi oldalakon elterjedt információkkal ellentétben a véradásokon nem végeznek koronavírus-szűrést - tájékoztatta az Országos Vérellátó Szolgálat szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a koronavírus cseppfertőzéssel terjed, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább.



A koronavírus legnagyobb veszélye, hogy a betegség miatt meghiúsul az ellátáshoz szükséges vérmennyiség levétele - tették hozzá.



"...a járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz (különösen gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia, transzplantáció). A véradás (...) nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért továbbra is számítunk az egészséges lakosság segítségére" - hangsúlyozták.



A véradások helyszínéről és időpontjáról a www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon lehet tájékozódni.