Járvány

Koronavírus - MKPK: vasárnaptól nem tartanak nyilvános misét a katolikus templomokban

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményében azt írták: a templomok "mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak", ezért nem zárják be azokat, de a nyilvános liturgia vasárnaptól "szünetel". Egyetlen kivétel a temetés, "amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani".



Kitértek arra: az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyés püspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, ezt a felmentést az MKPK valamennyi egyházmegyében megadja.



A papokat a püspökök testülete arra kéri, hogy továbbra is tartsanak a templomokban vagy kápolnákban szentmiséket, "tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja".



A már felvett miseszándékok így, "sine populo módon" (a nép részvétele nélkül) elvégezhetők vagy áthelyezhetők.



"A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész egyház egyesül Krisztus áldozatával" - fogalmaztak.



Hangsúlyozták: a jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban és az Egyházi Törvénykönyvben található előírások, amelyek szerint, "ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal - a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával - egyénileg vagy a családban".



Hozzátették: több helyről online közvetítik a miséket, és a közszolgálati televízió is közvetít szentmisét vasárnap és ünnepnapokon, hogy "megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni a vasárnapi szentmisén".



A közvetítések rendjéről a katolikus.hu, illetve a www.magyarkurir.hu oldalon található tájékoztatás.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy a papok és a hívek a betegellátás, a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessék az állami járványügyi előírásokat.



Hozzátették: a rendkívüli helyzetre való tekintettel - szintén visszavonásig, azonnali hatállyal - lehetővé teszik az "általános feloldozás megadását".



Azt is kérték, hogy az egyház oktatási, szociális és egészségügyi intézményeiben mindenben kövessék az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjenek együtt és legyenek figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.



A püspökök a plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítják, hogy - a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett - szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Úgy fogalmaztak: "a járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját életünkre és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre."