Járvány

Koronavírus - A kórházakban szüneteltetnek egyes műtéteket és vizsgálatokat

Országszerte szüneteltetik a kórházak a halasztható műtéteket és vizsgálatokat a koronavírus-fertőzés miatt, csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el. 2020.03.16 19:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A leletkiadásokat is szüneteltetik. A diagnosztikai eljárások eredményei az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) keresztül tölthetők le.



A Budai Egészségközpont Kft. (BEK) az operatív törzzsel kapcsolatba lépve felajánlotta fekvőbeteg-ellátó kapacitásait - közölte az intézmény hétfőn az MTI-vel. A múlt vasárnaptól teljes egészében felfüggesztették magánrendeléseiket és az általuk működtetett Országos Gerincgyógyászati Központ nem akut betegellátását. Az akut gerincsebészeti ellátás eddigi feltételei az intézetben továbbra is adottak - tudatták.



Ezen kívül a BEK Királyhágó úti kórháza a napokban járványkórházzá alakul. Intézkedtek húsz, tartós lélegeztetésre alkalmas altatógép azonnali beszerzéséről is.



A Zala Megyei Szent Rafael Kórház a honlapján azt írta, hogy Zalaegerszegen keddtől kizárólag a sürgősségi beavatkozásokat végzik el. Járóbeteg-ellátásra, diagnosztikai vizsgálatokra, a központi laboratóriumba kizárólag sürgős megjelölésű beutalóval érkezhetnek betegek. A szűrővizsgálatok - köztük a tüdőszűrés, valamint a fizioterápiás osztályon a járóbetegek ellátása - átmenetileg szünetelnek. Az onkológiai betegek megkezdett terápiája folytatódik, az operációk sürgősségéről az onkoteam dönt, az osztályon fekvő betegek közül mindazokat, akiknek ápolása otthoni környezetben folytatható, hazaengedik.



Nagykanizsán, a Kanizsai Dorottya Kórház keddtől csak a heveny megbetegedésekhez társuló egészségügyi ellátást tudja biztosítani. Képalkotó vizsgálatokra, illetve laborvizsgálathoz szükséges vérmintavételre csakis indokolt esetben, orvosi egyeztetés után érkezhetnek páciensek. A tartós betegségekben szenvedők, illetve az onkológiai gondozáson résztvevők gyógyszerigényüket telefonon tudják jelezni, majd e-recepteket kapnak a szakorvosoktól.



A Tolna Megyei Balassa János Kórház a honlapján arra kéri a betegeket, hogy csak halaszthatatlan egészségügyi probléma esetén keressék fel az intézményt. A kórház járóbeteg-ellátó részlegeiben csak a hirtelen jelentkező, életet veszélyeztető esetekben vagy tartós egészségkárosodás elkerülése miatt látják el a betegeket, és elvégzik a varratszedést, gipszlevételt, kötést cserélnek. A betegek az elmaradt vizsgálatokra a járványügyi veszélyhelyzet után kérhetnek időpontot - írták.



A szombathelyi Markusovszky Kórházban mind a járóbeteg-ellátásban, mind a fekvőbeteg-ellátásban szüneteltetik a halasztható beavatkozásokat, csak a sürgősségi eseteket látják el.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (SZSZBMK) négy tagkórházában és telephelyein elmaradnak a kiírt műtétek és vizsgálatok, valamint előjegyzéseket sem adnak és kontrollvizsgálatokat sem végeznek - közölte a gyógyintézmény az MTI-vel. E beavatkozásokat csak sürgős, életveszélyes esetekben, vagy állapotromlás veszélye esetén végzik el.

Az SZSZBMK kórházaiban jelenleg a látogatási tilalom további szigorítása zajlik és új elkülönítőket alakítanak ki. Szünetel a leletkiadás, a kórházakban végzett diagnosztikai eljárások eredményei az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) keresztül online tölthetőek le.



A megye gyógyintézményeiben hétfőtől szünetel a tüdőszűrés is. Az azonnali beavatkozást igénylő esetek mellett kizárólag olyan munkavállalók szűrését végezik el, akiknek foglalkozás-egészségügyi szakorvosa beutalón igazolja, hogy a vizsgálat elengedhetetlen a munkavégzéshez vagy a munkába álláshoz. Az emlőcentrum csak sürgős esetekben végez vizsgálatokat, ilyen például a klinikai és daganatgyanús esetek diagnosztizálása - tudatták.



A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban is szüneteltetik hétfőtől a halasztható ellátásokat - tájékoztatta az intézmény főigazgatója az MTI-t. Tamás László János közleménye szerint ez az egynapos, az ambuláns és a járóbeteg szakellátást érinti. A sürgős esetek, a súlyos egészségkárosodás veszélye miatti és a legalább két hónapig nem halasztható betegségek ellátása folyamatos.



Szüneteltetik továbbá a szűréseket, a kontroll vizsgálatokat, a fogorvosi ellátást, az ütemezett kivizsgálásokat és a gondozást. Ezek alól az állapotromlással járó beavatkozások képeznek kivételt, egyebek mellett a varratszedés, a nem halasztható kötés, a gipszeltávolítás, vagy a terhesgondozás.



A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban és rendelőintézeteiben, mind a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban látogatási tilalom van érvényben. Járóbeteg-ellátás keretében kizárólag a sürgős, tartós egészségkárosodás veszélyét jelentő eseteket látják el, a tervezhető, nem sürgős ellátásokat átmenetileg szüneteltetik.



Székesfehérváron a működés átszervezésével - egy külön épületben - hatvanöt új helyet biztosítottak a jelenleg is meglévő infektológiai ágyakon felül, a szükséges orvosi és ápolószemélyzet is rendelkezésre áll - tudatták hétfőn az MTI-vel.



Dunaújvárosban egyes fekvőbeteg-osztályokat összevontak, hogy az így felszabaduló helyeken infektológiai ellátást végezhessenek két épületszárnyban, továbbá a katasztrófavédelem segítségével a közeljövőben előszűrő sátrat állítanak fel, a sürgősségi betegfelvételre ezen keresztül lehet eljutni.