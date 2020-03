Járvány

Koronavírus - További korlátozásokat vezettek be az önkormányzatok

További korlátozásokat vezettek be az önkormányzatok hétfőn a koronavírus terjedése miatt, ezek a hivatali ügyintézést, a gyermekek felügyeletét és a helyi közlekedést is érintik. 2020.03.16 17:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hódmezővásárhelyen maximálták az esküvők résztvevőinek számát, Pécsen nyári menetrendre tér át a közösségi közlekedés, Zalaegerszegen pedig bezárják a kerítéssel körbevett játszótereket.



Hódmezővásárhelyen a polgármesteri hivatal csak korlátozott ügyfélszolgálattal működik, egyszerre legfeljebb négy ember tartózkodhat az ügyféltérben. Azt kérték a helyiektől, hogy személyesen lehetőleg csak születéssel és halálozással kapcsolatos anyakönyvi ügyekben, illetve krízishelyzetben menjenek a városházára. Az esküvőkön legfeljebb tíz ember vehet részt, de lehetőség van a szertartások későbbi időpontra halasztására.



Szekszárdon közterület-felügyelők és rendőrök fogják ellenőrizni, hogy digitális oktatási munkarend alatt a gyerekek nem gyűlnek-e össze nagyobb számban közterületeken, játszótereken - mondta Ács Rezső (Fidesz-KDNP) polgármester sajtótájékoztatón. Hozzátette: tíznél nagyobb létszám esetén megkérik a gyerekeket, hogy menjenek haza.



Arról is beszámolt, hogy a szekszárdi Tolnatáj TV vállalta egy-egy tanár órájának közvetítését, ezzel segítve az otthoni tanulást. A polgármester döntött az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a városi sportcsarnok bezárásáról, az óvodák, bölcsődék már hétfőtől zárva vannak a tolnai megyeszékhelyen.



Péterffy Attila (Mindenki Pécsért Egyesület), Pécs polgármestere elrendelte a közösségi közlekedés nyári menetrend szerinti üzemeltetését, és vizsgálják a további járatritkítások lehetőségét is. A buszvezetők biztonsága érdekében az első ajtót és a járművek első traktusát továbbra is zárva tartják Pécsen, s jegyet vásárolni sem lehet a járműveken.



Az önkormányzati fenntartású bölcsődék és óvodák keddtől ügyeleti rendszerben működnek keddtől és biztosítják a közétkeztetést és a felügyeletet az ellátást igénylő gyermekek részére, utóbbi lehetőséget a polgármester kiterjesztette a Pécsen működő, de nem önkormányzati fenntartású intézményekbe járó gyermekek körére is keddtől.



Szentesen valamennyi kulturális és sportlétesítmény bezárásáról döntött Szabó Zoltán Ferenc (Jobbik) polgármester. A politikus közölte: a hivatásos sportolóknak igyekeznek biztosítani az edzési lehetőséget. Bár az óvodák és bölcsődék a városban csak szerdától zárnak be, az intézménybe járó mintegy ezer gyerek 85 százaléka már hétfőn is otthon maradt - tudatta a polgármester.



Kaposváron napokon belül bezár a Somogy Megyei Önkormányzat épülete, a dolgozóknak határozatlan ideig tartó otthoni munkavégzést rendelt el Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke a járványügyi veszélyhelyzet miatt - tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t hétfőn. Azt írták: az ügyfélszolgálat szünetelni fog. Azok a folyamatban lévő projektek, amelyekhez elengedhetetlen a kapcsolattartás, nem állnak le, de az ügyintézők mostantól csak telefonon, illetve online érhetőek el.

A kaposvári önkormányzat azt közölte, hogy keddtől számos, a kaposvári polgármesteri hivatalra tartozó ügy csak elektronikus úton, az E-önkormányzat portálon intézhető.



A kaposvári vagyonkezelő, a Kapos Holding Zrt. arról tájékoztatott, hogy a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. határozatlan időre elhalasztja a mellékvízmérők már korábban leegyeztetett cseréjét a cég munkatársai, valamint a fogyasztók egészségének védelme érdekében.



Nyíregyházán a polgármester utasítása alapján keddtől nem fogadhat látogatókat a Nyíregyházi Állatpark, hétfőn pedig bezárt a Váci Mihály Kulturális Központ, a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu és a központi könyvtár is. Emellett keddtől a gyógyfürdő-létesítmények, fürdő-, és gyógyászati szolgáltatók határozatlan ideig nem fogadnak vendégeket - közölte az önkormányzat.



Balaicz Zoltán (Balaicz Zoltán Jelöltje-Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere hétfőn az MTI-vel azt közölte, koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésként a városban a közösségi tereken, közterületeken lévő utcabútorok, padok egy részét elszállítják, a rögzítetteket pedig fokozottan takarítják és fertőtlenítik. Ideiglenesen lezárták a Széchenyi téren lévő nyilvános illemhelyet is. Bezárják továbbá a kerítéssel körbevett, kapuval zárható játszótereket, a nyitott játszóterek esetében pedig felhívják a szülők figyelmét a járványügyi helyzetből fakadó elővigyázatosságra.



A hévízi önkormányzat közleménye szerint szünetel a személyforgalom a sármelléki Hévíz-Balaton Airporton.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felügyelete alá tartozó Hévízgyógyfürdő és Reumakórház önkormányzathoz eljuttatott tájékoztatása szerint a hévízi fedett fürdőben egyidejűleg 80 ember tartózkodhat, a Hévízi-tó pedig egy időben 450 fürdőzőt fogad, a szauna- és wellnessrészlegek nem működnek.



Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere a közösségi médiában adott hírt arról, hogy hétfőtől átmeneti időre bezár a Zalakarosi Fürdő.



A közoktatási és köznevelési intézmények bezárása miatt felszabadult autóbusz-kapacitást a dolgozói járatok sűrítésére fordítja a Volánbusz Zrt. keddtől Győrben - tájékoztatta a megyeszékhely polgármestere az MTI-t. Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) közleménye szerint a menetrend módosítása a munkába tömegközlekedéssel járók egészségének védelmében történt.



A döntés értelmében az ipari parkban dolgozók elsősorban a műszakváltások idején több járatra szállhatnak fel, amely által várhatóan csökken az utasok létszáma a buszokon.



A polgármester kezdeményezte azt is, hogy a győri autóbuszokon jelenleg kötelező első ajtós felszállási rendet függesszék fel a buszsofőrök védelme érdekében.