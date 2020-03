Járvány

Koronavírus - ITM: a szakképzés is felkészült a digitális munkarendre

A minisztérium a szakképzési centrumok vezetőivel együtt dolgozik a tantermen kívüli oktatás feltételeinek megteremtésén, hogy minden tanuló sikeresen zárhassa a tanévet.

A szakképzésben is bevezette a digitális tanrendet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM); ha a tanulónak nincs meg a szükséges eszköze vagy nincs internet-elérése, akkor az illetékes szakképzési centrum intézményen belül biztosítja a szükséges feltételeket, a járványügyi előírások szigorú betartása mellett, legfeljebb 5 emberből álló csoportokban, a felügyeleti renden belül - közölte az ITM hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a minisztérium a szakképzési centrumok vezetőivel együtt dolgozik a tantermen kívüli oktatás feltételeinek megteremtésén, hogy minden tanuló sikeresen zárhassa a tanévet.



A szakmai gyakorlati oktatást - a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függően - lehetőség szerint szintén digitális munkarendben vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni - tették hozzá.



A közlemény szerint az esedékes szintvizsgákat el kell halasztani, így a szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek. Duális képzéseknél, amennyiben bármelyik fél úgy ítéli meg, hogy a gyakorlati oktatás nem megoldható, a szakképző intézmény és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a digitális munkarend megszervezéséről vagy a gyakorlati oktatás halasztásáról.



A tantermen kívüli, digitális munkarendre a szakképzési centrum vezetőinek március 18-ig kell kialakítaniuk az eljárásrendet, amely tartalmazza a megvalósítás részleteit. Az új munkarenddel minden tanuló számára biztosított tanulmányaik folytatása és tanév teljesítésének lehetősége is - áll a közleményben.