Járvány

Koronavírus - További vidéki önkormányzatok döntöttek a bölcsődék és óvodák bezárásáról

A koronavírus terjedése miatt további vidéki önkormányzatok döntöttek a bölcsődék és óvodák bezárásáról, a legtöbb nagyvárosban már hétfőtől érvényes az intézkedés. A fővárosi óvodák és bölcsődék hétfőtől fokozatosan zárnak be, ügyeleti rendszert minden kerületben biztosítanak.



Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy az önkormányzatok maguk dönthetnek a fenntartásukban működő óvodák nyitvatartásáról. A rendelkezés szombaton kormányrendeletben is megjelent.



Békéscsabán szerdától zárnak be az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsődék. Új, ügyeleti rendszert fognak működtetni, a pontos szabályokon még dolgoznak, de az biztos, hogy az egészségügyi és a rendvédelmi dolgozók gyerekei elsőbbséget élveznek majd - közölte Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester vasárnap. Közleményében azt írta, hogy a kiegészítő foglalkozások (például néptánc-, úszásoktatás) már hétfőtől szünetelnek határozatlan ideig.



Debrecen polgármestere vasárnap elrendelte valamennyi, a város közigazgatási területén működő bölcsőde és óvoda bezárását - közölte a városháza sajtószolgálata az MTI-vel. Papp László (Fidesz-KDNP) az önkormányzati fenntartásúak mellett a korábbi intézkedését kiterjesztette valamennyi bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményre, visszavonásig. Az indokolt esetben szükséges ügyeleti ellátás és az étkeztetés megszervezéséről a fenntartók saját hatáskörben kötelesek gondoskodni.



Hétfőtől Győrben is bezárnak a bölcsőkék és az óvodák, az idősotthonokban pedig a látogatási tilalom mellett vasárnaptól kijárási tilalmat vezetnek be - tudatta a megyeszékhely polgármestere az MTI-vel. Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) közleménye szerint az önkormányzati, egyházi és alapítványi fenntartású intézményekben kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítanak azoknak, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét. A győri idősotthonokban szüneteltetik az idősklubok működését is.



Kecskeméten a helyi operatív törzs szombaton úgy döntött, hogy a hétfői tapasztalatok függvényében szerdától a bölcsődék és óvodák ügyeleti rendben működnek. A szülőket arra kérik, hogy csak akkor vigyék be gyermekeiket az intézményekbe, ha semmilyen módon nem tudják megoldani az otthoni felügyeletüket, illetve ha a gyermekek egészségesek és a családból senki nem járt külföldön az elmúlt két hétben. Az önkormányzat óvodáiban hétfőtől "zsiliprendszerrel" működik a gyermekek fogadása: az óvodák belső bejáratánál a szülők elköszönnek gyermekeiktől. A kicsiket nem a szülők öltöztetik át, hanem a dadusok, óvónők. Hasonló módon délután a szülők a bejáratnál, illetve az udvaron várják gyermekeiket, akiket az óvónők, dadusok kísérnek ki.

Miskolcon az önkormányzati fenntartású óvodákban és bölcsődékben hétfőtől rendkívüli szünetet rendeltek el - közölte a polgármesteri hivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint ez a döntés legalább két hétig érvényben marad.



Szegeden vasárnap Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester bejelentette, hogy az óvodák és a bölcsődék fokozatosan bezárnak, beleértve az egyetemi, egyházi, magán- és alapítványi fenntartású intézményeket is. Szerdától ezeknek csak a fele nyit ki, március 23-tól pedig az igényeknek megfelelően, a kijelölt intézményekben biztosítják a gyermekfelügyeletet. A polgármester újságíróknak elmondta azt is, hogy az Anna fürdőben kizárólag a társadalombiztosítás által finanszírozott gyógyászati ellátás vehető igénybe. A szociális alapú gyermekélelmezést - a tankerülettel egyeztetve - biztosítja az önkormányzat, és a szülői igényeknek megfelelően megszervezik a közétkeztetést.







Makón hétfőtől rendeltek el rendkívüli szünetet az önkormányzati bölcsődékben és óvodákban - ezt követőn gyermekfelügyeletet biztosítanak -, bezárt a Hagymatikum gyógyfürdő és korlátozták a városi piac működését - egyszerre 500-nál többen nem tartózkodhatnak a piac területén, és húsárut nem szabad árusítani.



Csongrádon szerdától zárnak be a bölcsődék és az óvodák, néhány kijelölt intézményben biztosítják a kiscsoportos felügyeletet.



Salgótarjánban hétfőtől zárva lesznek az az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák és bölcsődék - közölte a polgármester az önkormányzat honlapján. Fekete Zsolt (Salgótarján, Szeretem! Egyesület - DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd, Tarjáni Városlakó Egyesület) azt is tudatta, hogy a polgármesteri hivatalban, az önkormányzati intézményeknél és cégeknél hétfőtől engedélyezik a távmunkát azoknak a munkatársaknak, akiknek kiskorú gyermekeik vannak.



Szekszárdon is bezárnak hétfőtől az óvodák, bölcsődék - közölte az önkormányzat vasárnap az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint Ács Rezső (Fidesz-KDNP) polgármester az intézményvezetőkkel egyeztetve döntött erről. Arra kérte a szülőket, biztosítsák a gyermekek felügyeletét, de indokolt esetben valamennyi intézmény kiscsoportos elhelyezést biztosít. Az iskolai étkeztetés az önkormányzat feladata, a diákok egyelőre ételhordókban vihetik el az ebédet, később egyedileg csomagolt egytálételeket készítenek számukra.



Szombathely összes önkormányzati kézben lévő óvodájában és bölcsődéjében ügyeleti rendben fogadják hétfőn a gyerekeket - közölte a polgármesteri hivatal az MTI-vel. Az intézményekben felmérik, hány gyerek fogja ügyeleti ellátás keretében igénybe venni a napközbeni ellátást. A közlemény szerint azok a bölcsődei és óvodai alkalmazottak, akiknek a munkavégzése a rendkívüli szünet alatt nem szükséges, fizetett távollétre jogosultak.

Korábban a megyei jogú városok közül Hódmezővásárhely, Kaposvár, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Székesfehérvár, Veszprém és Zalaegerszeg önkormányzata tudatta, hogy bezárják a bölcsődéket, óvodákat.