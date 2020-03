Járvány

Koronavírus - Pintér Sándor belügyminiszter esetében is elkezdődtek a járványügyi vizsgálatok

Pintér Sándor belügyminiszternek nincsenek tünetei, de nála is elkezdődtek a koronavírussal kapcsolatos járványügyi vizsgálatok - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ vasárnap az MTI-vel.



A marokkói média szombati közlése szerint pozitív lett a koronavírustesztje Abdelkader Amara marokkói miniszternek, aki a héten Magyarországon járt, és mások mellett találkozott Pintér Sándor belügyminiszterrel is.



A Kormányzati Tájékoztatási Központ tudatta: minden magyar állampolgárra egyformán érvényesek a szabályok, ezért Pintér Sándor belügyminiszter esetében is elkezdődtek a járványügyi vizsgálatok.



Hangsúlyozták: Pintér Sándornak nincsenek tünetei. Ennek ellenére az egészségügyi előírásoknak megfelelően az ő esetében is elvégezték a szükséges vizsgálatokat, melyeknek eredményéről a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják - tették hozzá.