Járvány

Koronavírus - Nem fenyeget gyógyszerhiány az országos tiszti-főgyógyszerész szerint

Nincs és nem is lesz gyógyszerhiány, a felvásárlási roham indokolatlan - mondta országos tiszti-főgyógyszerész az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



El-Koulali Zakariás biztonságosnak nevezte a lakossági gyógyszerellátást, mivel - mint mondta - a kis- és nagykereskedői, valamint a gyártói tartalékok egyaránt elegendők. Gondot legfeljebb a logisztikában okozhat, hogy a járvány miatt az átlagot háromszorosan-négyszeresen is meghaladja a patikák forgalma az utóbbi napokban.



A szakember azt javasolta az időseknek, hogy a szabályok enyhítését kihasználva kérjenek meg másokat a gyógyszereik kiváltására. A receptekért sem kell személyesen elmenni, telefonon is lehet kérni az orvosoktól - tette hozzá.