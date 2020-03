Járvány

Koronavírus - Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról

Azt kérik, lehetőleg az óvodáskorú gyermekek is maradjanak otthon, felügyeletüket kis csoportokban a szülők és a szomszédok bevonásával javasolják megoldani.

Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról, működéséről; az erről szóló kormányrendelet még szombaton megjelenik - jelentette be a köznevelési államtitkár az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján, Budapesten.



Maruzsa Zoltán közölte: lehetőleg az óvodáskorú gyermekek is maradjanak otthon, felügyeletüket kis csoportokban a szülők és a szomszédok bevonásával javasolják megoldani.



A hétfőtől életbe lépő iskolabezárásokról hangsúlyozta: fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak, és részt vegyenek a digitális oktatásban. Az államtitkár úgy fogalmazott: "fontos, hogy a gyerekek tanuljanak, a pedagógusok tanítsanak, neveljenek".



Maruzsa Zoltán elmondta: a koronavírus oktatási akciócsoport pénteki javaslata "nem a szünet, nem a bezárás, hanem egy új, tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése a magyar köznevelésben és a szakképzési intézményekben, már hétfőtől".



Közlése szerint az intézményvezetők mellett csak azoknak a pedagógusoknak kell bejárniuk munkahelyükre, akik nem tudnak otthonról, digitális eszközökkel kapcsolatot tartani a tanulókkal.



Elmondta: a távoktatáshoz rengeteg eszköz áll rendelkezésre az országban, hozzátette, hogy az okostelefon-ellátottság Magyarországon meghaladja az uniós átlagot. Ahol ezek mégsem adottak, ott akár a könyvtárakat, akár a digitális jólét pontokat is használhatják, esetleg levélben vagy telefonon keresztül is oktathatnak.



Maruzsa Zoltán elmondta: még a nap folyamán megszületik az a kormányrendelet, amely visszaadja az önkormányzatoknak a döntés jogát arról, kinyissanak-e a bölcsődék és az óvodák.



Hozzátette, hogy az iskolákban és az óvodákban is lehetőséget kell biztosítani azoknak a gyerekeknek a fogadására, akiknek elhelyezéséről szüleik nem tudnak gondoskodni.

Közlése szerint a kabinet azt ajánlja az önkormányzatoknak, hogy ahol megoldható, otthon, kis csoportokban oldják meg a gyerekek felügyeletét, ahol nem, ott pedig a nyári ügyeleti rendhez hasonló megoldást alkalmazzanak, de szeretnék, ha ez nem lenne tömeges.



Az otthoni felügyelet "arra is módot ad természetesen, hogy egyfajta rotáció érvényesülhessen" a munkavégzők és a gyerekekre felügyelők között - mondta.



A gyermekétkeztetést az azt igénylőknek biztosíthatják az önkormányzatok, de fontos, hogy nem használhatják tömegesen a gyerekek az iskolai étkezőket.



Jelezte: a kollégiumokat nem zárják be, de az az életszerű, hogy a lakók már nem térnek vissza a hétvégét követően az intézményekbe; akiknél ez nem megoldható, azok elhelyezést kapnak.



Azt kérem mindenkitől: segítsen abban, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat tudjuk kihozni a gyerekek, a tanulók érdekében ebből az új helyzetből - fogalmazott az államtitkár.